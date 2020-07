Worms Rumble angekündigt

Team17 hat die ersten Details zu Worms Rumble enthüllt, dem brandneuen Titel der ikonischen und mehrfach preisgekrönten Worms-Franchise, die dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Worms Rumble wird das erste Spiel der Serie sein, das Echtzeitkampf und plattformübergreifendes Crossplay bietet. Bis zu 32 Spieler können an Spielen in einer Reihe von Arenakarten teilnehmen, darunter ein mehrstufiges Einkaufszentrum – komplett mit eigenem Raketensilo. Das Spiel wird durch laufende inhaltliche Aktualisierungen mit neuen Arenen und Anpassungen vollständig unterstützt. Die Spieler können ihren Wurm leveln und in den Rängen aufsteigen und dabei neue Waffenskins und Charakteranpassungen, Zubehör und Emotes erwerben. Die heutige Ankündigung enthüllt einige der Waffen, die ihren Weg in Worms Rumble finden, wenn sie später in diesem Jahr auf den Markt kommen, darunter der Baseballschläger, die Handkanone, die Bazooka, das Sturmgewehr und die Schrotflinte. Worms Rumble Features: Worms läuft in Echtzeit: Jede Runde findet in Echtzeit statt. Wenn Feinde Feuer regnen lassen, entfesseln Sie ihn sofort zurück!

Plattformübergreifender Mehrspieler-Modus für bis zu 32 Spieler: Spielen Sie über PlayStation-Generationen und PC hinweg, wobei Deathmatch und Last Worm Standing im Solo- und Squad-Battle-Royale-Modus zum Start verfügbar sind.

Klassische Waffen/neue Wege zu spielen: Bewaffnen Sie die Würmer mit neuen und zurückkehrenden Waffen, die bei den Fans sehr beliebt sind, darunter die Bazooka, die Heilige Handgranate und die Handkanone.

Veranstaltungen, Herausforderungen und ‚Das Labor‘: Nehmen Sie an saisonalen Veranstaltungen, täglichen und gemeinschaftlichen Herausforderungen teil und experimentieren Sie in ‚Das Labor‘ mit neuen Spielmechaniken und Waffen.

Spieler-Anpassungen: Verdienen Sie XP und Ingame-Währung, um Waffenhäute, Outfits, Accessoires und Emotes freizuschalten und zu kaufen. Die Spieler kreieren ihren persönlichen Stil für das Schlachtfeld. Worms Rumble erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC und soll Ende 2020 auf den Markt kommen. Beitrag teilen teilen

info