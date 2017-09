WWE 2K18: Anthem Spot

Publisher 2K veröffentlicht für ihre Wrestling-Simulation WWE 2K18, ein neues Video, den ANTHEM TV-Spot.

Der Spot wurde gestern Nacht erstmalig während WWE Show No Mercy 2017 ausgestrahlt und ist eine Hymne von Snoop Dogg auf all das, was das Motto der WWE 2K18-Kampagne BE LIKE NO ONE ausmachen soll. Im Spot sind zahlreiche aktuelle WWE Superstars zu sehen, auch der Cover-Superstar von WWE 2K18 Seth Rollins.

WWE 2K18 wird weltweit am 17. Oktober 2017 für PlayStation®4, Xbox One und Windows-PC erscheinen sowie im Herbst 2017 für Nintendo Switch.