X019: Inside Xbox – die Highlights

Microsoft startete gestern mit einer neuen Inside XBox-Episode ins große X019-Wochenende. Im Rahmen dieses Events wurden zahlreiche Neuankündungen und News präsentiert. Wir haben die Highlights für euch zusammengefasst.

Die bisher größte Inside Xbox-Episode aller Zeiten hat viele tolle Neuigkeiten aus dem Xbox-Kosmos im Gepäck, darunter mehr als zehn Titel der Xbox Game Studios, drei brandneue Spiele-IPs und vier Weltpremieren von Entwicklern, überall auf der Welt. Außerdem erwarten Dich Updates zum Xbox Game Pass und Project xCloud.

Grounded: Obsidian entwickelt Titel im Survival Genre

Obsidian kündigt den brandneuen Titel Grounded an, der im Frühling 2020 in der Xbox Game Preview und im Xbox Game Pass erscheint. In Grounded schrumpfst Du auf die Größe einer Ameise und versuchst, in der Mikrowelt eines Vorstadthinterhofs zu überleben. Du findest lebensrettende Ressourcen und baust schützende Stützpunkte aus Alltagsgegenständen, die Du auf dem Hof findest. Weitere Informationen zu Grounded liest Du in diesem Artikel auf Xbox Wire DACH nach.

Everwild: Die neue IP von Rare

Rare Executive Producer Louise O’Connor teilt erste Eindrücke zu Everwild, dem neuesten Titel des Sea of Thieves-Studios. Everwild befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase und entführt Dich in eine magische Welt voller innovativer Ideen, die Du mit Spielern und Spielerinnen rund um den Globus teilen kannst. Schaue den Trailer noch einmal und erfahre weitere Details zu Everwild auf www.xbox.com/games/everwild oder auf Xbox Wire Dach.

Age of Empires IV: Der erste Gamplay-Trailer

Das Studio von Age of Empires IV hat einen Namen: World’s Edge präsentiert erstmals Gameplay-Material zum heiß erwarteten Strategie-Titel Age of Empires IV. In der aktuellen Episode von Inside Xbox spricht Studio Head Shannon Loftis über die Zukunft der traditionsträchtigen Franchise. Weitere Informationen findest Du auf Xbox Wire DACH.

Project xCloud: Neue Titel und neue Märkte

Mehr als 50 neue Titel erscheinen in Kürze für die öffentliche Preview von Project xCloud. Überdies wird der Service im nächsten Jahr in weiteren europäischen Märkten ausgerollt und auch im Xbox Game Pass verfügbar. Alle Details dazu findest Du hier auf Xbox Wire DACH.

Tell Me Why: Der neue Titel von DONTNOD Entertainment

Microsoft Game Studios Publishing enthüllt Tell Me Why, das exklusive und episodisch angelegte Adventure von DONTNOD Entertainment, dem Studio, das unter anderem für die Life is Strange-Reihe verantwortlich ist. Alle Kapitel von Tell Me Why werden im Sommer 2020 veröffentlicht. Weitere Informationen dazu findest Du auf Xbox Wire DACH.

The Seabound Soul: Update für Sea of Thieves

Das neue kostenlose Update The Seabound Soul erscheint am 20. November kostenlos für Sea of Thieves. Erkunde ein packendes Abenteuer in den neuen Story-lastigen Tall Tales und finde Deinen Platz in einer fantastischen Geschichte. Weitere Informationen findest Du auf Xbox Wire DACH.

Xbox Game Pass: Neue Titel, neue Angebote

Der Xbox Game Pass erhält eine Vielzahl neuer Titel, außerdem wartet das ultimative Weihnachtsangebot auf Dich. Eine gesamte Übersicht und Informationen zur Verfügbarkeit der neuen Games findest Du im separaten Artikel auf Xbox Wire DACH.

Sky is the Limit: Neue Inhalte zum Microsoft Flight Simulator

Ein neuer Trailer zum Microsoft Flight Simulator bringt Dir die realistische Welt des neuen Simulators noch näher und legt besonderes Augenmerk auf die frischen und authentischen Flugzeuge sowie Echtzeit-Wettereffekte. Weitere Informationen zum Microsoft Flight Simulator findest Du auf https://www.flightsimulator. com und auf Xbox Wire DACH.

Weitere News in der Übersicht:

Bleeding Edge: Der neue Titel von Ninja Theory erscheint am 24. März 2020.

Halo: Reach erscheint am 3. Dezember in Halo: The Master Chief Collection.

Minecraft Dungeons: Executive Producer David Nisshagen stellt neue Features des Action-Adventures vor.

Wasteland 3: Der neue Titel von inXile erscheint am 19. Mai 2020 und entführt Dich in die postapokalyptische Wüste von Colorado.

Crossfire X: Der erste Gameplay-Trailer gibt einen Vorgeschmack auf den kommenden Multiplayer-Shooter.

KartRider: Drift: Erste Gameplay-Einblicke zeigen Dir die waghalsige Action und rasante Geschwindigkeit des Racing Games.

Final Fantasy: Die Final Fantasy-Reihe erscheint ab 2020 für den Xbox Game Pass.

Star Wars Jedi: Fallen Order: Inside Xbox zeigt brandneues Gameplay-Material zum Star Wars-Titel.

Yakuza: Die beliebte Yakuza-Reihe erscheint bald im Xbox Game Pass.

Planet Coaster: Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt Adrenalin, Gänsehaut und waghalsige Fahrten.

West of Dead: Raw Fury kündigt den neuen Titel West of Dead, der in einem düsteren Wild West-Szenario spielt – registriere Dich noch heute für die Beta.

Drake Hollow: Der neue Aufbau-Titel führt Dich in ein Action-lastiges und kooperatives Aufbau-Abenteuer in einer fantastischen Parallelwelt.

Last Stop: Der neueste Titel von Variable State entführt Dich ins heutige London. Wähle zwischen einer von drei Spielfiguren und erlebe ein komplexes Abenteuer.

The Artful Escape: The Artful Escape erzählt die Geschichte von Francis Vendetti, der sich auf eine multidimensionale Reise begibt, um seine Bühnenpersönlichkeit zu schaffen.

Hier nochmals die ganze Inside Xbox – Live from X019 in London zum nachschauen: