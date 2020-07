Xbox Game Pass: Neue Highlights im Juli

Haltet eure Smartphones parat und ladet mit der Xbox Game Pass Mobile App das nächste Spiel herunter. Darüber hinaus warten im Juli neue Spiele, DLC-Pakete und hilfreichen Tipps im Xbox Game Pass auf euch!

Mit der Xbox Game Pass Mobile App könnt ihr das nächste Spiel herunterladen– selbst wenn ihr gerade mitten in einem anderen Spiel seid. Folgende Titel sind schon bald im Xbox Game Pass für PC und Konsole erhältlich:

1. Juli – Out of the Park Baseball 21 (PC)

Die 21. Version der preisgekrönten Baseball-Strategie-Reihe bietet Dir zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen. Freue Dich auf eine noch nie dagewesene Tiefe und Anpassungsfähigkeit, brandneue Erlebnisse für Neueinsteiger und Veteranen sowie eine Fülle von Offline- und Online-Erlebnissen, die Du nirgendwo sonst findest. Und das alles mit einer von der MLB und MLBPA authentisierten Lizensierung.

1. Juli – Fallout 76 (PC und Konsole)

Die Bethesda Game Studios – verantwortlich etwa für preisgekrönte Titel wie Skyrim oder Fallout 4 – laden Dich ein zum Online-Mehrspieler-Rollenspiel Fallout 76. Um Dein Überleben zu sichern, stellst Du Dir zuvorderst eine Frage: Wirst Du Dich mit anderen zusammenschließen oder versuchst Du es auf eigene Faust? Es wird nämlich gefährlich: Die größte und dynamischste Welt, die je im legendären Fallout-Universum geschaffen wurde, wird durch eine nukleare Bedrohung heimgesucht.

9. Juli – Soulcalibur VI (Konsole)

Soulcalibur VI ist die erste waffenbasierte Kampfserie, die sich aus einer Serie von Kopf-an-Kopf-Kämpfen mit populären Figuren und besonderen Gastkämpfern wie Geralt aus The Witcher zusammensetzt. In beeindruckender Kulisse bestreitest Du nervenaufreibende 3D-Schlachten, in denen Dir eine Vielzahl neuer Kampfmechaniken zur Verfügung steht. Wähle Deinen Krieger und stürze Dich in Soulcaliburs bislang unerzählte Geschichten auf Xbox One.

9. Juli – CrossCode (Konsole)

Du suchst nach einem Spiel mit mehr als 30 spannenden Boss-Kämpfen, über 120 cleveren Feindtypen, riesigen Verliesen voller herausfordernder Rätsel, ausgeklügelten Kampffertigkeiten und jede Menge Quests? Dann bist Du bei CrossCode an der richtigen Adresse! Das Retro-Action-Rollenspiel spielt in der fernen Zukunft von Secret of Mana und Zelda. Freu Dich auf eine fesselnde Sci-Fi-Geschichte mit butterweicher Steuerung, rasantem Kampfsystem und packenden Rätselmechaniken.

DLC/Game Updates

1. Juli – Minecraft Dungeons: Jungle Awakens

Das kostenlose Update enthält den Lost Temple Dungeon, spannende neue Gegenstände und einige Optimierungen bei der Spielbalance. Xbox Game Pass-Mitglieder erhalten außerdem bis zu 10 Prozent Rabatt beim Kauf des Jungle Awakens DLC. Nur Spieler mit dem Xbox Game Pass können sich gegen das hinterlistige Gewächs wehren, um den Dschungel von der geheimnisvollen Macht zu befreien. Der Weg dorthin ist gefährlich – im Schatten warten neue Feinde und gefährliche Rätsel. Begib Dich also besser auf die Suche nach neuen Rüstungen, Waffen und Artifacts …

Sea of Thieves: The Greatest Tales Never Told

Von epischen Abenteuern über bizarre Begegnungen bis hin zu ewigen Freundschaften – es ist an der Zeit, sich mit den „The Greatest Tales Never Told“ zu befassen! Erzähle uns von Deinen legendären Geschichten mit #SoTTalesContest auf Instagram, Twitter und YouTube und sichere Dir so die Chance, Schätze zu gewinnen und in den Überlieferungen von Sea of Thieves verewigt zu werden. Mehr Informationen haben wir für Dich unter www.seaofthieves.com/Greatest-Tales-Never-Told.

Bereits verfügbar – State of Decay 2: Green Zone & The Plunder Pack

Als Spieler von State of Decay 2 erhältst Du sowohl The Plunder Pack als auch die Green Zone. Für alle, die auf den Kampf zwischen Zombies und Piraten stehen, hat Undead Labs in Zusammenarbeit mit seinen Freunden von Rare die Freibeuteroptionen mit dem neuen Plunder Pack erweitert! Es liefert neue Waffen, Outfits, Hüte und ein ziemlich salziges Fahrzeug á la Sea of Thieves… Green Zone bietet Dir eine entspannteres, leichter zugänglicheres Apokalypse-Szenario und ist für diejenigen gedacht, die ohne Stress erforschen möchten, was in State of Decay 2 alles möglich ist.

Xbox Game Pass – Ultimate Perks

Mit dem neuen Monat Juli wartet auch ein frischer Satz heißer Xbox Game Pass-Sparangebote auf Dich! Jetzt ist die letzte Chance, den SMITE Starter Pass Perk abzustauben (erhältlich in allen Märkten außer Taiwan, Südkorea und Japan), denn es wird die Perk-Bibliothek am 13. Juli verlassen!

Bald nicht mehr verfügbar

Wenn Du uns auf Twitter folgst, hast Du vermutlich schon mitbekommen, welche Spiele bald nicht mehr verfügbar sein werden. Vergiss nicht, dass Du Deinen Mitgliedsrabatt nutzen kannst, um Spiele bis zu 20 Prozent günstiger zu erhalten, solange sie noch in unserer Bibliothek sind.

Diese Spiele sind ab dem 15. Juli nicht mehr verfügbar

Auf Xbox Wire DACH findest Du weitere Informationen zu den neuen Titeln im Xbox Game Pass auf Konsole und PC.