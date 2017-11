in News

Xbox One X: Auf der Jagd nach dem Weltrekord

Am 7. November 2017 erscheint mit Xbox One X die leistungsstärkste Konsole aller Zeiten. Der Start des 4K-Kraftpakets beflügelt Menschen auf der ganzen Welt. Für Microsoft ist das Grund genug, die Konsole der Superlative mit einer Aktion der Superlative zu feiern: dem größten Unboxing der Welt!

Xbox One X auf Rekordjagd

Bei diesem Paket wäre wohl jeder gerne der Adressat, doch abholen könnte es vermutlich niemand: Mit 14m Länge, 11,50m Breite und 6,50m Höhe fasst es mehr Volumen als ein gewöhnlicher LKW – und zum Öffnen des Pakets braucht es die Kraft zweier Audi SQ7 mit insgesamt 870 PS und bis zu 1.800 Nm.

Damit setzt Microsoft in Zusammenarbeit mit Amazon und Audi buchstäblich neue Maßstäbe. Um diesen Weltrekord offiziell zu beglaubigen, wird ein Notar des Rekord-Instituts für Deutschland vor Ort sein.

Mehr als 100 geladene Gäste werden sich die XXL-Show am Münchner Flughafen zwischen Terminal 1 und 2 nicht entgehen lassen. Wer nicht aus dem Münchner Umfeld kommt, kann das Spektakel von zu Hause über den Livestream auf Mixer verfolgen und Zeuge werden, wie Felix von der Laden gemeinsam mit Maxi Gräff (Communications Manager Xbox & Gaming) den finalen Startschuss zum größten Unboxing der Welt gibt. Abgerundet wird der Abend mit zahlreichen Anspielstationen und Musik von DJ Rafik.

Was: Das größte Unboxing der Welt mit Felix von der Laden und Maxi Gräff

Wann: 3. November ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr)

Wo: Münchner Flughafen (Platz zwischen Terminal 1 und Terminal 2)

Gewinne eine Xbox One X!

Das geöffnete Paket wird samt Inhalt, der an dieser Stelle noch nicht verraten wird, noch bis zum 4. November am Flughafen zu bewundern sein. Das ist Deine Chance: Poste bis zum 4. November ein Bild mit der Box auf Twitter, Instagram oder Facebook, verwende den Hashtag #xxlunboxing und gewinne eine Xbox One X sowie einen von 200 Sofortpreisen. Weitere Infos zu den Teilnahmebedingungen gibt es hier.