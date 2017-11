Xbox One X Enhanced Update für Homefront: The Revolution

Deep Silver und Dambuster Studios geben heute Details zum Homefront: The Revolution Xbox One X Enhanced Update bekannt. Xbox One X-Spieler profitieren von optimierter Grafik und Performance beim Spielen von Homefront: The Revolution.

Das Update beinhaltet:

Das Spiel ist in der Auflösung 3200 x 1800 gerendert und somit viermal höher als die Standard Xbox Version aufgelöst. Diese Auflösung bietet eine hervorragende Bildqualität auf 4K TV-Geräten und eine wesentlich feinere Auflösung auf 1080p TV-Geräten.

Alle HUD- und UI-Elemente sind in nativer 4K-Auflösung für höchste Qualität gerendert.

Der “Time Splitters 2”-Inhalt ist ebenfalls in nativer 4K-Auflösung gerendert.

Das Spiel profitiert von dem erweiterten Speicher der Xbox One X und liefert somit zu jeder Zeit noch höher aufgelöste Texturen im Spiel.

Die Framerate-Performance wird mit Hilfe des Updates ebenfalls optimiert.

HDR Support wurde sowohl für die Unterstützung der Xbox One X als auch der Xbox One S hinzugefügt.

Spieler, die Homefront: The Revolution bereits besitzen, können das Update ab sofort herunterladen und alle Optimierungen genießen. Spieler, die sich für den Kauf von Homefront: The Revolution interessieren, haben die Möglichkeit, das Spiel und alle verfügbaren DLCs im Rahmen von „Deals with Gold“ mit einem Kostenvorteil von 70% zu erwerben. Das Angebot gilt ab sofort bist 14. November 2017. Eine kostenlose Demo-Version ist für Xbox One und PlayStation 4 verfügbar, beinhaltet die komplette “Rote Zone” mit bis zu vier Stunden Spielzeit und uneingeschränkten Zugang zum „Widerstands-Modus“, dem kooperativen Modus von Homefront: The Revolution.

Homefront: The Revolution ist für Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 und Windows PC erhältlich.

Weitere Informationen und die neuesten Updates zu Homefront: The Revolution findest du auf der offiziellen Webseite www.Homefront-Game.com.