Xbox One X kommt nach Europa

Während Xbox @ gamescom Live kündigte Xbox den Start der weltweiten Vorbestellungen für die Xbox One X an. Den Anfang macht eine limitierte Project Scorpio Edition mit individuellem Design und besonderer Farbgebung.

Im Stream gab es außerdem Neuigkeiten und Details zum vielseitigsten Spiele-Lineup für die Xbox One Familie mit über 100 neuen und bereits verfügbaren Xbox One Titeln – verbessert für Xbox One X. Darunter Halo 5, ReCore: Definitive Edition und verbesserte Versionen von Disneyland Adventures, Rush: A Disney-Pixar Adventure, FIFA 18, Star Wars Battlefront II, Below, Wolfenstein II: The New Colossus, NBA 2K18 und Zoo Tycoon. Eine gesamte Liste aller verbesserten Titel gibt es bei Major Nelson.

Special Editions für die Xbox One Familie

Xbox One X Project Scorpio Edition

Die Xbox One X Project Scorpio Edition besitzt ein ganz spezielles Design, bei dem die Wörter „Project Scorpio“ auf Konsole und Controller gedruckt sind. Außerdem wurde das Gehäuse mit einem raffinierten und dynamischen Muster verziert. Alle Fans, die die leistungsstärkste Konsole der Welt als erste erleben wollen, können sie jetzt zum Preis von 499,- Euro vorbestellen, solange der Vorrat reicht.

Xbox One S Minecraft Limited Edition Bundle

Das Design dieses Power-Tower erinnert an Gras, den edelsten aller Blöcke, und ist vollgepackt mit Redstone-Genialität, ermöglicht 4K-Video-Streaming und ist mit Premium-Sound ausgestattet. Das System wurde innen wie außen individuell mit Minecraft-Features ausgestattet – selbst beim Hochfahren ertönen Minecraft-Sounds.

Und das ist nicht alles, was limitiert ist! Ebenso limitiert ist die Limited Edition des zweiten Xbox Minecraft-Controllers! Dieser kommt im Schweine-Design – bis hin zum Ringelschwänzchen an der Rückseite. Allerdings sind Schweine normalerweise nicht mit Textured Grip oder einer verbesserten Funkreichweite ausgestattet. Die Xbox One S Minecraft Limited Edition kann man hier vorbestellen.

Xbox Minecraft Creeper and Pig Wireless Controllers

Mit zwei neuen Xbox Wireless Controllern das eigene Minecraft-Abenteuer erleben und überleben – mit dem Minecraft Controller im Schweine-Design in zauberhaftem Pink und dem Minecraft Creeper Controller in ikonisch grünem Creeper-Design. Beide Controller sind mit gummiertem Grip für besseren Komfort ausgestattet. Zudem sind die ABXY-Buttons in der klassischen Minecraft-Schrift gehalten. Mit personalisiertem Button-Mapping spielt jeder so, wie er es bevorzugt. Die Controller verfügen außerdem über Bluetooth, so kann man sie problemlos auch an den Windows 10 PC oder das Tablet anschließen. Die Controller sind ab dem 12. September verfügbar.

Xbox One S Shadow of War Bundles (mit Spiel)

Eine eigene Armee aufstellen und Sauron bezwingen! Am besten mit den neuen Xbox One S Shadow of War Bundles (1 TB und 500 GB), die ab Oktober erhältlich sind. Im Paket ist eine Xbox Game Pass-Mitgliedschaft für einen Monat, mit unbegrenztem Zugriff auf über 100 Xbox One und abwärtskompatible 360-Spiele, enthalten. Zudem erhält man eine 14-tägige Testversion von Xbox Live Gold.

Xbox Design Lab in weiteren Märkten verfügbar

Zum Xbox Design Lab gab es großartiges Feedback von den Fans. Deshalb weitet Xbox den Service in Europa auf 24 weitere Länder aus – inklusive Österreich und der Schweiz. Das Xbox Design Lab ist ab dem 21. August in den neuen Märkten verfügbar.

Xbox One erhält individualisiertes Interface

Die Xbox One Familie erhält ein neues Interface später in diesem Jahr – bereits jetzt als Preview verfügbar. Zukünftig erlebt man ein noch personalisierteres und sozialeres Xbox-Spieleerlebnis und kann Xbox One Home nach den individuellen Wünschen gestalten. Weitere Informationen dazu gibt es hier.

Während Xbox @ gamecom Live hat Xbox sein größtes und vielfältigstes Line-Up von Entwicklern aus aller Welt präsentiert.

Das Xbox Team ist stolz, tolle Spiele für den PC präsentieren zu können, darunter: Age of Empires: Definitive Edition, Forza Motorsport 7, Crackdown 3, das charmante Jump n‘ Run Super Lucky’s Tale und Cross-Play zwischen Xbox und PC mit dem Fan-Liebling Sea of Thieves.

Game Pass

Mit dem Launch des neuen Xbox Game Pass, der uneingeschränkten Zugriff auf über 100 Xbox One und abwärtskompatible Xbox 360-Spiele für nur 9,99 EUR pro Monat bietet, ist Xbox zukünftig in acht weiteren Ländern aktiv: Argentinien, Brasilien, Israel, Saudi Arabien, Slowakei, Südafrika, Türkei und UAE.

Im nächsten Monat werden zusätzlich sieben weitere Titel, wie ReCore: Definitve Edition, zur Verfügung stehen. Außerdem wird ReCore: Definitve Edition als Digital-Kauf, im Einzelhandel oder als kostenloses Upgrade für jeden zur Verfügung stehen, der bereits eine Kopie des Spiels besitzt.

Assassin’s Creed Origins

Zurück in das alte Ägypten, dem geheimnisvollsten Ort der Menschheitsgeschichte, reisen und dabei die Geheimnisse der alten Pyramiden, vergessener Mythen, Geschichten der Pharaonen und den Ursprung der Assassinen-Bruderschaft erforschen! Vier Jahre arbeitete das Team hinter Assassin’s Creed IV Black Flag an dem neuen Ableger der Spielserie. Neue fließende Übergänge zwischen Nah- und Fernkampf sorgen für ein neues Spielgefühl im alten Ägypten. Assassin’s Creed Origins ist verfügbar über die gesamte Xbox One Familie mit der Veröffentlichung am 27. Oktober. Auf der Xbox One X ist der Titel mit verbesserter Performance ab dem 7. November spielbar.

Halo Wars 2: Awakening the Nightmare

Halo Wars 2: Awakening the Nightmare ist eine völlig neue Erweiterung für Halo Wars 2, die eine neue Banished-Kampagne, gestochen scharfe Filmsequenzen, neue Karten, neue Anführer und den neuen Spielmodus Terminus Firefight in einem einzigen fantastischen Paket vereint. Halo Wars 2: Awakening the Nightmare erscheint am 26. September auf Xbox One und Windows 10 PC. Auf der Xbox One X kann man die Erweiterung mit 4K und HDR-Unterstützung ab dem 7. November spielen.

Halo 5: Guardians

An Weihnachten kehrt Halo 5: Guardians als Xbox One X-Version in 4K zurück.

ReCore: Definitive Edition

Die ReCore Definitive Edition bietet ein beeindruckendes Spielerlebnis in einer mysteriösen und dynamischen Welt. Mit dabei ist verbesserte Grafik (höhere Auflösung und HDR), das brandneue Abenteuer „Eye of Obsidian“, und der sehnsüchtig erwartete T8-NK Corebot („Panzerfahrzeug“), der Joule, Mack, Seth, Duncan und Violet beim Entdecken neuer Umgebungen und Verließe unterstützt, während sie den todbringenden „Obsidian Cult“ bekämpfen.

Besitzer von ReCore erhalten das Abenteuer „Eye of Osidian“, das am 29. August weltweit erscheint, den T8-NK Corebot und alle weiteren Verbesserungen kostenlos als Online-Update.

Neue Spieler können die ReCore Definitive Edition im Rahmen des Xbox Game Pass herunterladen oder für 19,99 EUR als Xbox Play Anywhere Titel für Xbox One und Windows 10 im Microsoft Store kaufen.

Forza Motorsport 7

Forza Motorsport 7 ist das ultimative PC-Rennspiel. Das Renn-Erlebnis mit über 700 Autos und 30 Strecken, dynamischen Himmelsdarstellungen und Wetterszenarien sowie einer komplett neuen Kampagne, die von der realen Rennsport-Welt inspiriert ist.

Fans spielen zum ersten Mal überhaupt die Demoversion von Forza Motorsport 7 auf Windows 10 noch vor der Veröffentlichung des Spiels.

Forza Motorsport 7 für Xbox One und Windows 10 PC kann man als Xbox Play Anywhere-Titel hier bestellen. Die weltweite Veröffentlichung erfolgt am 29. September für die Ultimate Edition mit Early Access und am 3. Oktober für die Deluxe und Standard Editions.

State of Decay 2

State of Decay 2 ist größer, böser und insgesamt umfangreicher als der Vorgänger. Die größte Neuerung ist der Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler. State of Decay 2 unterstützt das kooperative Spiel über Cross-Plattform, so kann man zusammen mit Freunden spielen, egal ob Xbox One oder Windows 10 PC.

Jurassic World Evolution

In Jurassic World Evolution baut man sich seinen eigenen Jurassic Park auf der Isla Nublar und den umliegenden Inselgruppen des Muertes Archipels. Dabei entwickelt jeder seine eigene Dinosaurier-Spezies, erfindet Attraktionen und erforscht unterschiedliche Gebäude für Gäste und Dinosaurier. Jede Entscheidung führt zu weiteren Herausforderungen. Mehr Informationen zum Spiel gibt es unter jurassicworldevolutiongame.com.

Player Unknown’s Battlegrounds

Der letzte Überlebende gewinnt! In taktischen Gefechten kämpft man auf einer 8×8 Kilometer großen Insel gegen andere Spieler ums Überleben. Neue Waffen und Vorräte zu finden, sichert einem die Vorherrschaft gegen die Kontrahenten. Player Unknown’s Battlegrounds erscheint auf der Xbox One Konsolen-exklusiv und ist später in diesem Jahr als Game Preview verfügbar.

Sea of Thieves

Für Sea of Thieves gibt es erstmalig die Möglichkeiten des plattformübergreifenden Spielens auf Xbox One und Windows 10 PC. Die Version für Windows 10 PC ist natürlich eine wichtige Crossplay-Komponente; ebenso wichtig ist, dass Xbox das Spielerlebnis liefert, das Gamer erwarten: Auf der gamescom präsentiert Xbox seine Unterstützung für Displays im Format 21:9 und eine Auflösung von 4K bei 60 Bildern pro Sekunde.

Im Dezember startetet außerdem das Windows-Insider-Programm, damit das Spiel mithilfe des Feedbacks aus der Community weiterentwickelt wird. Jeder ist eingeladen am Insider Programm teilzunehmen und das Piratenspiel so zu formen, wie er will.

Mittelerde: Schatten des Krieges

In Schatten des Krieges stellt man sich in epischen Schlachten mit einem neuen Ring der Macht den tödlichsten Feinden Mittelerdes – darunter sogar Sauron und seine Nazgul. Das Open-World-Rollenspiel punktet mit einem abwechslungsreichen Heer aus Widersachern und macht die gesamte Fantasiewelt greifbar, in der jeder einzelne Spielzug Einfluss auf Charaktere und Entscheidungen hat. Mittelerde: Schatten des Krieges ist als Xbox Play Anywhere-Titel ab dem 10. Oktober verfügbar und erscheint als verbesserte Version zum Launch der Xbox One X am 7. November.

Cuphead

Der lang ersehnte Plattformer Cuphead erscheint am 29. September 2017 als Xbox Play Anywhere-Titel. Es wird also Zeit sich bereit zu machen – für herausfordernde Boss-Kämpfe und abwechslungsreiche Spielwelten, die in puncto Bild und Ton die einzigartige Handschrift der Cartoons der 1930er Jahre tragen. Als Cuphead oder Mugman (Alleine- oder im Koop) fremde Welten erleben, nach Waffen suchen, extrastarke Supermoves erlernen und versteckte Geheimnisse entdecken – und das bei liebevoll gezeichnete Animationen, Hintergründe in Aquarell und Jazz-Originalaufnahmen.

Surviving Mars

Im Management- und Survival-Game Surviving Mars erlebt man alle Wunder und Gefahren des roten Planeten. Von der Landung der ersten Rakete bis hin zum Aufbau einer großen Metropole durchschreitet man ein aufregendes Abenteuer. In Surviving Mars stellt man sich den Gefahren des Planeten, überlebt mit der Hilfe von Drohnen und entdeckt unterschiedliche Mysterien.

Disneyland Adventures

Die Magie der Disneyland Parks wie nie zuvor erleben, eine Reise dorthin unternehmen, wo Geschichten zum Leben erweckt und Träume wahr werden: Disneyland Adventures erlaubt es Kindern, Familien und Disney-Fans eines jeden Alters, die Disneyland-Parks zu erkunden und spannende Abenteuer mit ihren Lieblingscharakteren zu erleben – neu aufgelegt in 4K Ultra HD und HDR.

Rush: A Disney-Pixar Adventure

Rush: A Disney-Pixar Adventure lädt Familien und Fans jeden Alters ein, die Welt von sechs Disney Pixar Filmen zu erleben. Zusammen mit den Charakteren von „Die Unglaublichen“, „Ratatouille“, „Oben“, „Cars“, „Toy Story“ spielen, Puzzles lösen und versteckte Geheimnisse entdecken – alles remastered in 4K Ultra HD und HDR.

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

Der Vorstellungskraft freien Lauf lassen! Und zwar mit Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection, jetzt remastered in 4K Ultra HD und HDR. Baue, verwalte und führe den eigenen Traum-Zoo zum Erfolg. Sowohl allein als auch im Mehrspieler-Modus über Xbox Live verzaubert Zoo Tycoon Tierliebhaber.

Super Lucky’s Tale

Super Lucky’s Tale ist ein entzückender Plattformer für jedes Alter. Lucky, der stets optimistische und liebenswerte Held, begleitet man auf der Suche nach seiner inneren Stärke. Außerdem hilft man Luckys Schwester dabei das Buch der Zeit zu retten. Auf der Reise begegnen einem viele lustige Charaktere, sowohl Freunde als auch Feinde. Der Xbox Play Anywhere Titel ist ab dem 7. November auf der Xbox One Familie und Windows 10 PCs verfügbar.