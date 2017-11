Xbox One X-Update für RISE OF THE TOMB RAIDER

Square Enix und Crystal Dynamics haben ein Xbox One X-Update zu RISE OF THE TOMB RAIDER veröffentlicht. Spieler, die das Action-Adventure bereits für die Xbox One gekauft haben, können das Update gratis herunterladen.

„Wir versuchen stets, das perfekte Spielerlebnis mit der modernsten Grafik abzuliefern und freuen uns, neue Technologie von Beginn an zu unterstützen“, sagt Scot Amos, Studioleiter bei Crystal Dynamics. „Die Veröffentlichung der Xbox One X passt ideal zu unserem Ziel, den leidenschaftlichen Fans immer nur das Beste anzubieten. Die zahlreichen Verbesserungen des kostenlosen Upgrades ermöglichen es Xbox-Spielern, TOMB RAIDER ganz neu zu erleben.“

Die Xbox One X-Features wurden in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner Nixxes Software entwickelt und sorgen für die modernste Grafik, die je in einem TOMB RAIDER zu sehen war. Die technischen Verbesserungen nutzen die ganze Leistung der Xbox One X und bieten besondere Grafikeinstellungen, die Spieler ganz nach ihrem Geschmack anpassen können.

Xbox One X-Spieler können aus den folgenden drei Grafikmodi auswählen:

– Original-4K: (3840 x 2160 Pixel) für die höchstmögliche Auflösung

– Verbesserte Grafik mit noch mehr Details

– Hohe Bildrate für ein flüssiges Spielerlebnis

Die weiteren Verbesserungen im Überblick:

– HDR-Unterstützung für lebhaftere und akkuratere Farbwiedergabe

– Spatial Audio-Unterstützung inklusive Dolby Atmos für echten 3D-Ton

– Verbesserte Texturauflösung für das Charaktermodell von Lara Croft, NPCs und die Spielumgebungen

– Verbesserte volumetrische Beleuchtung

– Verbesserte Reflexionen

– Detailliertere Pflanzendarstellung

– Verbessertes Anti-Aliasing (Kantenglättung)

– Verstärkte Texturfilterung

Zusätzlich zu diesen Grafikverbesserungen erhalten Inhaber des Season Pass, die eine Xbox One X besitzen, alle neuen Inhalte, die RISE OF THE TOMB RAIDER: 20-jähriges Jubiläum bietet. Darunter das neue Einzelspieler-Kapitel „Blutsbande“, den neuen Koop-Ausdauermodus, den Schwierigkeitsgrad „Extrem-Überlebender“ für die Hauptkampagne, ein Outfit und eine Waffe zum 20-jährigen Jubiläum sowie fünf klassische Skins. Zudem sind alle zuvor veröffentlichten DLCs, wie „Baba Yaga: Der Tempel der Hexe“, der Ausdauermodus, „Kalte Finsternis erwacht“, 12 Outfits, sieben Waffen und 35 Expeditionskarten enthalten. Mit über 50 Stunden Spielzeit ist dies die umfangreichste Version des Titels.