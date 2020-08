by

XPG präsentiert die Gaming-Maus XPG PRIMER

XPG, ein Anbieter von Hochleistungsprodukten für Gamer, Esports Profis und Technik-Enthusiasten, hat nun die Veröffentlichung der XPG PRIMER Gaming-Maus bekannt gegeben. Mit einem optischen Sensor (Auflösung von 12000 DPI), auffälliger RGB-Beleuchtung und langlebigen OMRON-Schaltern will die XPG PRIMER Videospielenthusiasten eine Maus mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Ausgestattet mit dem optischen Sensor Pixart PMW3360 bietet die XPG PRIMER eine perfekte Balance zwischen Genauigkeit, Reaktionsgeschwindigkeit und Qualität. Über die DPI hinaus besitzt die XPG PRIMER auch ein ergonomisches Design mit einem geformten Körper aus Double-Shot PBT, strukturierte Seitengriffe und ein taktiles Scrollrad für Komfort und bessere Kontrolle. Die Oberfläche besteht aus einem glatten sowie robusten Material, das sich leicht reinigen lässt. Ganz oben auf der Komfortliste steht das leichte und geflochtene Kabel, das sich beim Spielen nicht so leicht verheddert und Kabelbrüchen entgegenwirkt. Darüber hinaus ist das Gesamtgewicht von 98 g perfekt ausbalanciert, um mühelos über die Oberflächen zu gleiten und dennoch das richtige Maß an Traktion und Komfort zu bieten. Die XPG PRIMER überzeugt mit einer langen Lebensdauer, dank der äußerst beständigen OMRON-Schalter, welche für 20 Millionen Klicks ausgelegt sind. Für den perfekten Gaming-Look bietet die XPG PRIMER zwei RGB-Lichtstreifen an den Seiten und RGB-Akzente am Scrollrad. Wie es bei der Maus punkto Preis und Verfügbarkeit in Österreich aussieht, konnten wir noch nicht herausfinden, aber das werden wir noch nachliefern. Mehr Informationen auch auf www.xpg.com. Beitrag teilen teilen

info