Kingdome Come:Deliverance glänzt mit Immersion, trägt aber in den Kämpfen Schrammen davon. Wer ein wenig Ausdauer und Liebe für Authentizität mitbringt ist hier richtig, wer sich ein Action-RPG a la Skyrim erhofft, sollte lieber zwei Mal hingucken und sich ein genaueres Bild machen. Toleranz für Bugs ist ohnehin schon ein Muss für Spieler, die nicht warten möchten. Mit ein wenig mehr Ellbogenschmalz der Entwickler in Punkto Bugfixes und Optimierung könnte hier ein Vorzeigetitel der Mittelalter-Nische entstehen

Kingdome Come: Deliverance im Test

Was haben die Entwickler von Warhorse Studios denn da aus dem Hut gezogen? Nein, keine Bogensehne, sondern ein simulationsartiges Mittelalter-Rollenspiel, angelehnt an historische Fakten. Während die Trailer vorab ein kampfintensives RPG vermuten ließen, liegt die wahre Stärke von Kingdome Come: Deliverance jedoch an anderer Stelle. Wohlan Heinrich, nimm das Heft in die Hand, schlag ein wenig über die Stränge und immer der Nase nach.

Die Geschichte um den Hauptprotagonisten Heinrich beginnt eigentlich harmlos. Im kleinen Dorf Skalitz geht es, abgesehen von den typischen Problemen im Mittelalter, friedlich zu. Doch wie das Leben so spielt, kann Ruhe oft ein Zeichen dafür sein, dass man sich im Auge eines Tornados befindet. Die Ereignisse überschlagen sich zügig, und an der Seite des Schmiedesohns wird der Spieler in den authentischen Strom des Lebens und Sterbens im 15. Jahrhundert gezogen.

Gleich in den ersten Spielstunden wird klar, worum es sich im Erstlingswerk von Warhose Studios drehen wird. KC:D will vor allem eine Simulation sein. Realitätsgetreu muss der Charakter im Spiel regelmäßig essen und schlafen. Zumindest waschen ist optional, erstunken ist ja noch keiner. Und außerdem kann das körpereigene Odor mit entsprechenden Spezialisierungspunkten im Spiel Vorteile verschaffen. Erlittene Wunden können Blutungen verursachen die, nicht ordnungsgemäß verbunden, Heinrich schnell dahinraffen. Und wer dem Trankmischen fröhnen möchte, muss Rezepte genau befolgen, ob es sich nun um die exakte Zeitmessung mittels Sanduhr oder das korrekte Bedienen des Blasebalgs dreht.

Buckel sind zum runterrutschen da

Während diese Mechaniken im Großen und Ganzen gut bewältigbar und plausibel sind, wurde beim Speicher-Prinzip übers Ziel hinausgeschossen. Gespeichert wird generell nur an vorgegebenen Stellen, entweder nach Zwischensequenzen oder einem Schläfchen. Da zwischen diesen Stellen je nach Entdeckertrieb durchaus ein längerer Zeitraum liegen kann, wird quasi im freien Fall gespielt. Wer das erste Mal nach einem Erkundungstrip und einem daraus resultierendem, ansehnlichen Groschen-Zuwachs im Portemonnaie unerwartet in einem Faustkampf zu Tode geprügelt wird, wird diese Stunde Spielzeit schmerzlich vermissen. Und KC:D verfluchen.Zwar gibt es einen Schnaps, mit dem der Fortschritt jederzeit gesichert werden kann, dieser macht jedoch verdammt schnell betrunken, wodurch sich Tätigkeiten wie Bogenschießen erheblich schwieriger durchführen lassen. Außerdem ist die gebrannte Delikatesse so teuer, dass, obwohl uns zu Beginn drei Ampullen spendiert werden, unser Protagonist danach längere Zeit auf dem Trockenen sitzt.

Es sei denn Heinrich wirft einen nicht unerheblichen Teil seiner hart gestohlenen oder verdienten Groschen für Schnaps aus dem Fenster. Dann kann er sich jedoch andere Dinge, wie Übungsstunden für Waffen, die Fähigkeit zu lesen oder bessere Ausrüstung, nicht so schnell leisten. Alternativ sucht unsere Hauptperson vor jedem Abenteuer für eine Stunde ein Bett auf um ein Spielstand sicherndes Schläfchen abzuhalten. Keine elegante Lösung, wenn auch die Intention der Entwickler dahinter verständlich ist. Der Akteur soll aus seinen Fehlern lernen, und nicht immer wieder die F9-Taste missbrauchen, um einen neuen Versuch starten zu können. Weißt du noch, wie du von der Leiter gefallen bist und deshalb die letzten 40 Spielminuten wiederholen musstest? Gar nicht mal so lustig. Dennoch soll die Geschichte wohl mehr an einen mit Meilensteinen gespickten Fluss und nicht an eine wilde Zick-Zack-Fahrt erinnern.

Das sind mir alles böhmische Dörfer

Und dieser Fluss spült unseren Heinrich durch so ziemlich jede Ecke der moderat großen Karte. Die Handlung selbst ist hierbei kein nobelpreisverdächtiger Thriller, sondern ein linearer aber passender Begleiter auf unserem Weg, der trotzdem ein oder zwei Überraschungen bereithält. Er führt uns zu den relevanten Orten der böhmischen Gegend und überlässt dem Spieler dann die Wahl, wie er mit den entstandenen Situationen umgehen möchte. Meist spielen sich die Möglichkeiten in einem Spektrum zwischen sprechen, kämpfen oder weglaufen ab. KC:D versteht es zudem vorzüglich, Heinrich klarzumachen, dass er als Sohn eines Schmieds am unteren Ende der Nahrungskette steht. Selbst als er nach wenigen Spielstunden eine Art Ausbildung erhält werden wir immer wieder darauf hingewiesen, dass wir zum Pöbel zählen, und nicht zum adligen Gefolge.

Ausbildung ist übrigens ein gutes Stichwort. Ähnlich wie in anderen Rollenspielen verbessern sich Fähigkeiten je öfter sie benutzt werden. Alle paar Stufenaufstiege werden dann noch Spezialisierungen gewählt, die öfters aber Vor- und Nachteile mit sich bringen. Soll sich unsere Hauptfigur in adligen Kreisen besser verständigen können oder eher mit dem Fußvolk? Kann Heinrich sich besser erholen, wenn er im Stall schläft oder eher in Luxusbetten? Hat er als Kind viel herumgeturnt und ist daher agiler, aber nicht so gut mit Worten, weil er dabei öfter auf den Kopf gefallen ist? So sind unterschiedliche Spielstile möglich, die zum Ausprobieren und in weiterer Folge zum Wiederspielen anregen sollen. Außerdem kommt die Frage nach Kosten und Nutzen auf, wodurch automatisch abgewogen wird, ob eine Fähigkeit zum derzeitigen Stand und Spielstil hilfreich ist oder nicht.

Das kann ja kein Schwein lesen

Zusätzlich können Talente gegen Bares bei Lehrern vertieft werden. Diese in Stufen von „Anfänger“ bis „Meister“ eingeteilten Trainings verbessern etwa den Umgang mit Stangenwaffen oder die Lesefähigkeit und haben genauso Einfluss auf Quests.(Achtung Spoiler) In einem Dialog hat es Heinrich aufgrund zu geringer Redefähigkeit nicht geschafft, seinem Gegenüber notwendige Informationen zu entlocken. Nun soll er in den Archiven einer Stadt danach suchen. Nachdem der Schreiber mittels einer Gelenksalbe bestochen wurde, gewährt dieser Zugriff zu den gewünschten Büchern.

Blöd nur: Unser Überlebenskünstler kann (noch) nicht lesen. Zum Glück willigt der Schreiber ein, die kryptischen Zeichen in für Heinrich verständliche Sprache umzuwandeln. Dies ist nicht nur ein gutes Beispiel für die Konsequenz, da anstatt lesen zu lernen die Kohle lieber für Schnaps ausgegeben wurde. Sondern gleichfalls dafür, dass die dichte und lebendige Atmosphäre durchaus misstrauisch machen können. Hat der Schreiber vielleicht etwas absichtlich falsch übersetzt? Allein dass dieser Gedanke auftaucht ist ein gutes Zeichen für die Authentizität. Schlussendlich hat er uns doch nicht belogen. Schade, ein zünftiges Fausttraining kann man nämlich immer brauchen.

Hals- und Beinbruch für den Prügelknaben

Auseinandersetzungen waren im Mittelalter wohl ohnehin meist unvermeidbar. Mit hoher Redekunstfertigkeit kann sich unser Held in KC:D oft rausreden. Oft, aber nicht immer. Die Kämpfe erinnern dabei sehr an Chivalry: Modern Warfare. Mittels Maus wird der Schlagwinkel sowie die Art des Angriffs bestimmt. Zu simplen Hieben und Stichen gesellen sich noch erlernbare Kombinationen, Finten und gute Beinarbeit hinzu. Dies funktioniert in Duellen auch passabel, sobald es aber zu Massenkämpfen kommt, mündet die Auseinandersetzung in einer einzigen Fummelei. Hierbei ist vor allem der Fokus- bzw. Zielwechsel ein Ärgernis, da er bei mehr als einem Gegner Präzision vermissen lässt.

Zudem lässt der Simulationsgedanke hier ebenso grüßen. Gut gepanzerten Opponenten ist es egal, ob ihre Rüstung einen Schwertstreich abbekommt, Eisen kennt ja keinen Schmerz. Da stärkere Gegner aber sehr gut abblocken, ausweichen und kontern können, sind Konzentration, Kompetenz und ein wenig Glück notwendig, um zu triumphieren. Gemeine Ganoven sind vergleichsweise einfacher zu besiegen, während spezielle Gegner unbesiegbar wirken. Eine Serie aus perfekten Blocks, Kontern und Ausweichbewegungen frustrieren mit der Zeit, da die Möglichkeiten, selbst etwas besser zu machen, sehr gering erscheinen. Als Alternative winkt natürlich der Bogen, aber wie ein aufgescheuchtes Huhn herum zu hampeln und unserem gut gepanzertem Gegenüber 5 Pfeile zu verpassen funktioniert nicht immer, und Distanzen sind schnell überbrückt. Das Zielen ohne Fadenkreuz will übrigens gut trainiert werden, spätestens bei der Hasenjagd verhungert Heinrich sonst stehenden Fußes.

Ohne Zweifel sorgt ein gewonnener Zweikampf für ein gutes Gefühl, öfters artet er aber mehr in Arbeit denn in Spaß aus. Darüber hinaus sollte der Hauptakteur bei länger andauernden Konflikten doppelt auf der Hut sein. Wer in einer Auseinandersetzung, die vor allem bei mehreren Teilnehmern länger dauern kann, gleich zu Beginn eine blutende Wunde abbekommt, kann diese erst verbinden, wenn sich Heinrich nicht mehr im Kampf befindet. Folgt noch ein guter Treffer gehen die Lichter aus, da ein Wiederherstellen der Lebenspunkte während des Disputs nicht möglich ist. Die Grenzen zwischen Spielspaß und Einflüssen aus dem wahren Leben bietet definitiv noch viel Spielraum für Anpassungen.

Bitte einen Zahn zulegen

Wie es scheinbar der aktuelle Spiele-Zeitgeist gebietet, ist KC:D zu Release alles andere als bugfrei. Viele, insgesamt eher kleinere Fehler, summieren sich wiederholt zu regelmäßigen Frustmomenten. Etwa wenn in größeren Kämpfen mitten im Schwung oder Schuss die Frames plötzlich auf einen pro Sekunde fallen. Oder der Ton in Zwischensequenzen durch Abwesenheit glänzt oder die Sequenz gar ganz abbricht. Was Schade ist, denn abgesehen von der fehlenden Lippensynchronisation ist die deutsche Lokalisierung in Ordnung, die namhaften Synchronsprecher verrichten ebenso gute Arbeit. Ab und an kam es vor, dass Quests nicht richtig gestartet werden konnten, was das unfreie Speichern noch schwerer wiegen lässt. Und wenn ein fremder Wirt in einem erstmals betretenen Dorf unseren Held mit „Hallo Heinrich“ begrüßt, dann scheint uns unser Ruf wohl vorauszueilen, immerhin sind wir das erste Mal in der Gegend. Zwar liest sich das nicht schwer, und schwere Bugs gab es tatsächlich während der Kampagne nie, aber jeder Ragequit beginnt mit einem Bug-Tropfen.

Auch die Technik ist keineswegs frei von Kritik. Die verwendete CryEngine sorgt zwar für durchaus ansprechende Aus- und Ansichten. Die Licht- und/bzw. Schatteneffekte sind hübsch, die Weitsicht toll. Trotzdem haut das Gesamtwerk den Wichter & Co-Verwöhnten Zocker nicht vom Hocker. Dafür sind vor allem die diversen Objekte zu grob und die Charaktere nicht realistisch genug modelliert. Gerade deswegen fällt der wohl vor allem mangelnder Optimierung zu Grunde liegende, große Hardware-Hunger des Games besonders negativ auf. Um hier alle der wirklich zahlreichen Optionsregler auf „ultra hoch“ schrauben zu können, muss ein echtes Biest von einem Rechner – idealerweise mit mindestens zwei High-End-Grafikkarten – unterm Tisch stehen.

Bei den Konsolen-Versionen hingegen gibt es wenig zu meckern. Neben dem PC haben wir das Spiel auch auf der PS4 Pro, einer normalen PS4 und einer normalen Xbox One getestet und auf keiner Konsole großen Grund zur Kritik gefunden. Die Framerate ist überall stabil, wird auf der Xbox One aber mit den im direkten Vergleich höchsten Abstrichen bei der Optik erkauft. Knapp darüber rangiert die PS4-Version, dann kommt die PS4 Pro-Fassung, die vor allem durch eine deutlich höhere Schärfe und Framerate überzeugt. An die PC-Fassung kommt aber in Sachen Details und Co. auch sie keineswegs heran.

Fazit – Mehr als die halbe Miete

Ärgerlich sind die zahlreichen Bugs, die zu Release eines Spiels eigentlich nicht sein dürfen, allemal. Zwar erfordern sie in den seltensten Fällen ein Laden des letzten Spielstandes, aber im falschen Moment kann einen so ein Problemchen zur Weißglut treiben. Andere Themen wie Speicher- oder Kampfsystem können individuell bewertet werden. Doch hoffentlich bessert Warhorse Studios hier selbst nach und baut nicht auf die Mod-Community, die schon so manchem Spiel ein längeres Leben verschafft hat.

KC:D liefert im Kern eine solide Mischung aus Spiel und Simulation, in die gerne eingetaucht und Zeit verbracht wird. Nicht nur, dass diese Nische in den letzten Jahren selten bedient wurde, auch das Werk selbst ist in Sachen Authentizität durchaus bemerkenswert. Wer also versteht, dass dies kein RPG a la Skyrim ist, dafür aber Geduld, Wille zur Einarbeitung und ein Auge fürs Detail mitbringt, kann über einen Kauf nachdenken. Oder zumindest zugreifen sobald die ersten Patches eingetrudelt sind. Wenn dieser fehlerbehaftete Hase noch ein klein wenig im Patch-Pfeffer schmort mausert sich KC:D zu einem astreinen Nischentitel, der nicht dezidierte Mittelalter-Fans gleichermaßen ansprechen kann. Dafür leg ich Heinrichs Hand ins Feuer.

Was ist Kingdome Come:Deliverance? Ein an historische Fakten angelehntes Singleplayer-Rollenspiel im Mittelalter-Szenario mit guter aber hardwarehungriger Grafik.

Plattformen: PC, PS4, Xbox One

Getestet: Version 1.2 auf PC Intel Core i5-4590, 8GB RAM, GeForce GTX 960

Entwickler / Publisher: Warhorse Studios / Deep Silver

Release: 13. Februar 2018

Link: Offizielle Webseite

