Weihnachts-Gewinnspiel 2018 am 2. Adventsonntag

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt… Nein heute am 2. Adventsonntag zünden wir schon die zweite Kerze an, deswegen verlosen wir genauso viele schöne Preise. Dieses Mal haben wir tolle Hardware von Logitech und Lioncast für euch.

Wie jedes Jahr haben wir auch heuer dazu bei unseren Sponsoren und Partnern angeklopft und einige wirklich schöne Preise für euch bekommen. Somit bringt euch das Gamers.at Christkind mit etwas Glück das eine oder andere Spiel, coole Goodies oder neue Gaming-Hardware für euren PC. Also nichts verpassen und am besten gleich mitmachen. Heuer verlosen wir an jedem Adventsonntag für jede brennende Kerze am Adventkranz einen tollen Preis.

Für den heutigen zweiten Adventsonntag haben uns Lioncast und Logitech folgende Gewinne zur Verfügung gestellt:

Was kann ich gewinnen?

1x Lioncast Arcade Fighting Stick

1x Logitech Gaming Maus G502 Hero 16k

Mehr über den Liocast Arcade Fighting Stick

Der Lioncast Arcade Fighting Stick in Retro-Optik. Sorge zu Hause für das vollkommene Spielhallenfeeling. Mit dem Arcade-Controller von Lioncast kannst du dank des USB-Anschluss‘ auf PS4 und Nintendo Switch sowie an Deinem PC zocken. Die acht Knöpfe sind bestens zu erreichen und frei konfigurierbar, während der sensible Joystick auch kleinste Bewegungen registriert und weitergibt. Im coolen blue Design überzeugt der Controller im zeitlosen Chick und seiner hochwetigen Verarbeitung.

Unseren Test zum Lioncast Arcade Fighting Stick findet ihr hier.

Mehr über die Logitech Gaming Maus G502 Hero 16k

Die G502 High Performance Gaming-Maus ist ausgestattet mit einem optischen HERO 16K Sensor der nächsten Generation für maximale Abtastpräzision und Genauigkeit. Egal, was dein Gaming-Stil ist: Die G502 HERO passt sich genau an deine Anforderungen an, mit benutzerdefinierten Profilen für deine Spiele, einstellbarer Empfindlichkeit von 200 bis 16.000 DPI sowie einem Tuning-fähigen Gewichtssystem mit bis zu fünf 3, 6-g-Tuning-Gewichten für den idealen Schwerpunkt und das optimale Bediengefühl. Die Logitech G LIGHTSYNC Technologie bietet ein vollständig anpassbare RGB-Beleuchtung, die sich auch mit dem Geschehen im Spiel synchronisieren lässt.

Mehr Infos zu Logitech Gaming Maus G502 Hero 16k findet ihr hier.

Wie kann ich gewinnen?

Das Mitmachen ist ganz einfach, die Gewinnfrage richtig beantworten und das Formular vollständig ausfüllen. Bitte unbedingt eine korrekte Anschrift eintragen, an diese wird euch im Gewinnfall nämlich auch der entsprechende Preis zugeschickt – eine alternative Zustelladresse könnt ihr in der Anmerkung angeben! Um eurer Gewinnchancen zu erhöhen, könnt ihr zusätzlich die Gewinnfrage auch in unseren Social-Media Kanälen beantworten:

Gewinnfrage: Passend zum zweiten Adventsonntag: Nenne mindestens zwei Rentiere, welche den Schlitten vom Weihnachtsmann ziehen.

















Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluß ist der 31. Dezember 2017.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular oder den Gamers.at Social-Media Kanälen. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb einer Woche an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per Post an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.