Deadzone: Rogue im Test

Lost auf der ISS-X

Zu Beginn wählt ihr zwischen drei Schwierigkeitsgraden, wobei sich eure Entscheidung auf die Feuerkraft, Lebensenergie und Geschwindigkeit eurer Feinde auswirkt. Und schon wacht ihr auf – auf einem Raumschiff mit dem Namen ISS-X, Leichen (die die selbe Uniform tragen wie ihr) liegen am Boden und ihr habt absolut keine Ahnung, wer ihr seid, wo ihr seid und was hier los ist. Dafür habt ihr aber eine geladen Pistole in der Hand und eine Handgranate am Gürtel hängen. In jedem Raum des Raumschiffes befinden sich Gegner. Mechanische Gegner wie Kampfroboter, mechanische Spinnen, automatische Geschütztürme. Immer wenn ihr einen Raum betretet, befindet ihr euch im Stealth Modus. Das ist recht witzig, ihr könnt euch erstmal in Ruhe umschauen, die Gegner und ihre Patrouillenrouten analysieren, ja sogar explosive Fässer herumtragen und an für euch günstige Stellen transportieren. Auch wenn ihr euren Feinden im Weg steht, attakieren sie euch nicht. Scheinbar werdet ihr von ihnen nicht als Feind eingestuft. Sobald ihr aber den ersten Schuss abfeuert, greifen euch alle anwesenden Gegner an. Erst wenn ihr alle Feinde eliminiert habt, geht die Tür zum nächsten Raum auf, so wie bei einem roguelite üblich. Vorher solltet ihr aber noch alle herumliegenden Boni (neue Waffen, Geld) einsammeln und schließlich zum nahe der Tür zum nächsten Raum herumschwebenden Item Orb gehen – dort habt ihr die Auswahl zwischen drei Charakterverbesserungen (Perks). Manchmal findet ihr auch Logeinträge, über die ihr ein paar Informationshäppchen zur Hintergrundgeschichte bekommt.

An den manchmal zwischen den Räumen herumstehenden Replikatoren (Verkaufsautomaten) könnt ihr in Ruhe eure Gesundheit ein wenig wiederherstellen, oder Waffen kaufen bzw. verbessern. Auch eure Gegenstände (Schuhe, Handschuhe, Panzerung, Helm) können hier verbessert werden – falls ihr genug Geld (von getöteten Gegnern) dabei habt. Je länger euer Run dauert, desto mehr und bessere Ausrüstung tragt ihr mit euch herum. Nach eurem Tod wacht ihr bei der Startposition wieder auf. Allerdings habt ihr die gefundenen Techteile noch bei euch – und könnt euch an der Upgrade-Konsole permanente Verbesserungen kaufen. Es gibt drei Kategorien: Defense (zb mehr Lebensenergie), Damage (zB mehr Waffenschaden) und Utility (zB erhöhte Laufgeschwindigkeit). Jede hier gekaufte Fähigkeit kann mehrfach verbessert werden. Stellt euch auf einen längeres Grinden ein, bevor ihr zum ultimativen Krieger werdet. Jedenfalls steigen eure Fähigkeiten aber mit jedem Run (außer euer Run war so schwach, dass ihr kaum Techteile gefunden habt…).