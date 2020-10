Rainbow Six Siege – European November Six Major

Das European November Six Major der Rainbow Six Siege European League findet zwischen dem 6. und 8. November 2020 statt und entscheidet darüber, wer von den Teilnehmern sich zum einen nach zahlreichen Spielen die europäische Krone und zum anderen am Ende den größten Teil des Preispools von 125.000 Dollar sichern kann. Die vier besten Profiteams aus Stage 2 der Tom Clancy’s Rainbow Six Siege European League werden in einem Double Elimination-Bracket online beim European November Six Major gegeneinander antreten: Team BDS

Team Empire

Tempra Esports

Virtus.pro Das European November Six Major kann an den folgenden Terminen auf Twitch und YouTube gefunden werden: Freitag, 6. November: Start um 13 Uhr mit dem Halbfinale und Runde 1 des Loser Brackets

Samstag, 7. November: Start um 16 Uhr mit dem Winner Bracket und dem Loser Bracket Finale

Das Halbfinale wird, neben den Winner und Losers Bracket, im Best-of-three-Format gespielt. Das große Finale wird wiederum im Best-of-five-Format ausgetragen. Fans, die sich die Streams auf Twitch anschauen, erhalten, gemäß der Six Major-Tradition, In-Game-Charms, die über Twitch Drops erhältlich sind. Insgesamt gibt es sechs Stufen der exklusiven Talismane. Weitere Details gibt es unter: rainbow6.com/EUNovemberSixMajor