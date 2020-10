Gewinnspiel: CHICAGO MED

Zum Heimkinostart der 5. Staffel von CHICAGO MED am 22.10. verlosen wir 3x die DVD und gemeinsam mit Aerosoft 3x das Game Rescue HQ.

Über CHICAGO MED

In der Notaufnahme geht es hoch her: Zwischen Dr. Will Halstead (Nick Gehlfuss) und seiner Kollegin Natalie Manning (Torrey DeVitto) bleibt es kompliziert. Der charmante Notfallmediziner scheint einfach kein Glück mit den Frauen zu haben. Aber auch die anderen Kollegen an Chicagos größtem Krankenhaus stehen ständig unter Strom. Zum Glück behalten April Sexton (Yaya DaCosta) und Maggie Lockwood (Marlyne Barrett) als kompetente Krankenschwestern immer die Nerven und sorgen auch unter Hochbelastung für die nötige Menschlichkeit – obwohl Maggie selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Gar nicht so einfach, den Spagat zwischen wirtschaftlichem Handeln und richtiger Versorgung der Patienten zu meistern. Das stellt auch Krankenhaus-Leiterin Sharon Goodwin (S. Epatha Merkerson) fest, als sie sich mit einer intensiven Steuerprüfung konfrontiert sieht. Und dann ist da noch der Neue: Dr. Crockett Marcel (Dominic Rains), ein echter Könner am Operationstisch – allerdings steht er mit den Regeln des Krankenhauses auf Kriegsfuß, was für Aufsehen sorgt.

Über Rescue HQ – Der Blaulicht Tycoon

Zum Heimkinostart der 5. Staffel von CHICAGO MED am 22.10. verlosen wir gemeinsam mit Aerosoft 3x das Game Rescue HQ. Leite eine Wache mir den drei Einsatzbereichen Polizei, Feuerwehr und Ambulanz. Mit einem begrenzten Startbudget baust du das HQ aus, verstärkst deine Crew um neue Mitarbeiter und stellst ihnen die nötige Ausrüstung und Fahrzeuge bereit. Dabei triffst du ständig schwierige Entscheidungen: In Rescue HQ sind Ressourcen und Zeit stets knapp, was dir gute Planung und wohlüberlegte Kompromisse abverlangt. Für das perfekte Eintauchen in die Welt von CHICAHO MED gibt es die DVD der Staffel on top.

Mehr Info: https://www.aerosoft.com/de/

3x DVD CHICAGO MED Staffel 5 plus das Game Rescue HQ – Der Blaulicht Tycoon

