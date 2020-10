Heute wurde das Action-Adventure Soccer Adventures offiziell auf Steam für den PC veröffentlicht. Es ist gleichzeitig auch das erste Spiel des österreichischen Indie-Entwicklers dotparc Gaming, der uns zur Feier des Release ein paar Exemplare von Soccer Adventures zur Verfügung gestellt hat, welche wir nun sehr gerne unter unseren Lesern verlosen.

Robin liebt es, Fußball zu spielen. Er ist sehr talentiert und verbessert täglich seine Fähigkeiten. Bis ihm eines Tages klar wird, dass das lokale American Football-Team ein großes Geheimnis hat. Robin beobachtete sie, als sie, angeführt von ihrer bösen Trainerin, in das Haus des Nachbarn einbrachen. Obwohl er seinen Eltern alles erzählte, glaubte ihm niemand wirklich. Deshalb beschließt Robin, selbst etwas dagegen zu unternehmen. Und so beginnt das Abenteuer.

Zieh Dir Dein Fußballtrikot an, schnüre Dir Deine Fußballschuhe fest zu und vergiss auf keinen Fall Deine Schienbeinschoner. Begleite Robin bei seinem großen Abenteuer gegen das diebische American Football Team.

Spieler erleben im Single Player 3rd Person Action Adventure Soccer Adventures, während zahlreichen Levels, die Abenteuer von Robin. Wir sammeln Punkte und verbessern Robins Ausrüstung und Fähigkeiten. Spieler können diese Punkte verwenden, um im In-Game Shop weitere Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände zu erwerben.

Inspiration für sein Action Adventure waren seine Kinder und ihre Freunde, berichtet Michael Welz, Gründer von dotparc: „Die Idee für Soccer Adventures kam mir, als ich meine Kinder beim Fußballspielen mit ihren Freunden beobachtete. Gib ihnen einen Fußball und sie haben für Stunden den größten Spaß. Wir haben versucht, dieses Gefühl in ein Action Adventure zu packen.“ Mit dem Gewinnspiel zum Release von Soccer Adventures laden dotparc Gaming und wir euch herzlich dazu ein, in das Abenteuer von Robin einzutauchen.

Soccer Adventures ist jetzt auf Steam erhältlich

Was kann ich gewinnen?

3x je ein Steam Code zu Soccer Adventures

Wie kann ich gewinnen?

