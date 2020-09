in Hardware

by

ASTRO A20 Wireless – Gaming-Headset für PC, Playstation und Xbox

Die zweite Generation des ASTRO A20 Wireless-Gaming-Headsets soll nicht nur herausragende Klangqualität liefern, sondern vor allem die nahtlose Verbindung mit der Xbox Series X, der Playstation 5 und dem PC ermöglichen. Endlich ein Wireless-Headset für (fast) alle Plattformen! Das ASTRO A20 Wireless ist ein Mehrzweck-Headset, das vor allem auf audiophile Gaming-Leistung abgestimmt sein soll und sich durch ein hochwertiges Design, einen hohen Tragekomfort und kabellose Konnektivität auszeichne – und das zu einem erschwinglichen Preis. Um das kabellose Gaming-Headset nahtlos mit einer Xbox oder einer Playstation verbinden zu können, veröffentlicht ASTRO Gaming zusätzlich die zweite Generation des A20 Wireless USB-Transmitters, von dem ein Exemplar im Lieferumfang des A20 Wireless enthalten ist. Nutzer, die mehr als eine Konsole besitzen, können ihr A20 Wireless über einen zweiten, optional hinzufügbaren USB-Transmitter zudem mit der zweiten Konsole verbinden. Gegenüber dem unmittelbaren Vorgänger-Modell weist das A20 Wireless laut Hersteller demnach eine Reihe von Optimierungen auf: ASTRO Tragekomfort und Qualität – Das A20 Wireless wurde für lang andauernde Gaming-Sessions entwickelt. Es ist angenehm zu tragen, langlebig und intuitiv verstellbar.

ASTRO Audio V2 – Entwickelt, um eine originalgetreue Soundkulisse zu erzeugen, bietet ASTRO Audio V2 einen natürlichen, angenehmen Klang, der sich über einen breiten Frequenzbereich erstreckt. Verzerrungsfreie Höhen, kristallklare Mitteltöne und tiefgehende Bässe geben das Spielgeschehen in audiophiler Hinsicht optimal wieder.

15 Meter Reichweite – Das A20 Wireless ist mit einer 2,4 GHz-Technologie ausgestattet, die eine drahtlose Verbindung in bis zu 15 Metern Entfernung ermöglicht.

Akkulaufzeit – Die Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden lädt zu langen Gaming-Sessions ein. Über das mitgelieferte Kabel mit USB-C und USB-A-Anschluss lässt sich das A20 Wireless bequem aufladen.

Flip-to-Mute-Funktion – Das A20 Wireless verfügt über eine intelligente Flip-to-Mute-Funktion, über die das hochpräzise Mikrofon stummgeschaltet wird, sobald das Gaming-Headset kurz beiseitegelegt oder nicht mehr benutzt wird.

Voreingestellte EQ-Modi – Das ASTRO A20 Wireless verfügt über drei voreingestellte EQ-Modi, aus denen der Nutzer frei wählen kann. Der ASTRO-Modus legt Fokus auf präzise Bassklänge für generelles Gaming, während der PRO-Modus mittlere bis hohe Tonspuren für Streaming und professionelles Gaming besonders präzise wiedergibt. Der STUDIO-Modus erzeugt ein ausgewogenes Klangverhältnis, das sich besonders für Filme und Musik eignet. Preis und Verfügbarkeit Die im Oktober 2020 erscheinende zweite Generation des ASTRO A20 Wireless-Gaming-Headsets kann ab sofort auf der ASTRO Gaming Website und bei teilnehmenden Einzelhändlern zu einem Preis von 119,99€ vorbestellt werden. Die zweite Generation des USB-Transmitters ASTRO A20 wird im Herbst 2020 für 19,99€ erhältlich sein. Beitrag teilen teilen

info