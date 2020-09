in Hardware

PlayStation 5: Hardware-Spezifikationen im Überblick

Nachdem Sony Interactive Entertainment (SIE) gestern Abend in ihrem digitalen Showcase-Event ankündigte, dass die PlayStation 5 am 12. November in sieben Ländern (USA, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland, Japan und Südkorea) erscheint und die weltweite Veröffentlichung am 19. November ansteht (darunter in Europa, im Nahen Osten, Südamerika, Asien und Südafrika), sind nun auch die Hardware-Spezifikationen bekannt! Die Hardware der PlayStation 5 CPU x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”

8 Cores / 16 Threads

Variable frequency, up to 3.5 GHz GPU AMD Radeon™ RDNA 2-basierte Grafikengine

Raytracing-Beschleunigung

Variable Frequenz, bis zu 2,23 GHz (10.3 TFLOPS) Systemspeicher GDDR6 16GB

448GB/s Bandbreite SSD 825GB

5.5GB/s Lesebandbreite (Raw) Optisches Laufwerk

Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV PS5-Spieldisc

Ultra HD Blu-ray, up to 100GB/disc Video Out HDMI™ OUT port

Unterstützung von 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (spezifiziert für HDMI Ver.2.1) Audio “Tempest” 3D AudioTech Abmessungen PS5 Digital Edition: Ca. 390mm x 92mm x 260mm (Breite x Höhe x Tiefe)

(größter Überstand nicht eingenommen, ohne Standfuß) Gewicht PS5: 4,5kg

PS5 Digital Edition: 3,9kg Energie PS5: 350W

PS5 Digital Edition: 340W Input/Output USB Type-A port (Hi-Speed USB)USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps) x2

USB Type-C® port (Super-Speed USB 10Gbps) Vernetzung Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axBluetooth® 5.1 Dual Sense Wireless Controller-Spezifikationen Abmessungen Ca. 160mm x 66mm x 106mm (größter Überstand nicht eingenommen) (Breite x Höhe x Tiefe) Gewicht Ca. 280g Buttons PS-Taste, Create-Taste, Options-Taste,

Richtungsknöpfe (Hoch/Runter/Links/Rechts), Action-Taste(Dreieck, Kreis, Kreuz, Viereck),

R1/L1-Taste,

R2/L2-Taste (mit Trigger-Effekt)

Linker Stick / L3-Taste, Rechter Stick / R3-Taste, Touchpad-Taste, MUTE-Taste Touch Pad 2-Punkt-Touchpad, Capacitive Type, Klickmechanismus Motion Sensor Sechs-Achsen-Bewegungssensor-System (Drei-Achsen-Gyroskop + Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser) Audio Eingebautes Mikrofon-Array, eingebaute Mono-Lautsprecher, Stereo-Headset-Buchse

Output : 48kHz/16bit, Input : 24kHz/16bit Feedback Trigger-Effekt (R2/L2-Taste), Vibration (haptisches Feedback durch Dual-Akuatoren), Indikatoren (Leuchtleiste / Spielzeiger / MUTE-Status) Ports USB Type-C®-Port (Hi-Speed-USB), Stereo-Headset-Buchse, Lade-Anschlüsse Kommunikation

Wireless: Bluetooth® Ver5.1

Wired: USB connection (HID, Audio) Batterie Type: Eingebaute, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie

Voltage: DC 3.65V

