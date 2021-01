Marvel’s Avengers (Xbox Series X) im Kurztest

Willkommen in der Welt der Avengers

In der Solo-Kampagne von Marvel’s Avengers schlüpft ihr auch auf der Xbox Series X in die Haut der verschiedenen Avengers, verbringt aber einen Großteil in der Haut der jungen Kamala Khan, die vom Super-Fangirl selbst zur Heldin wird. Die verschiedenen Charaktere sind zwar nicht an ihre Film-Versionen angelehnt, das tut dem Spaß jedoch keinen Abbruch. Besonders Polymorphin Kamala, die in den Filmen noch keinen Auftritt hatte, bekommt im Spiel ihre Origin-Story spendiert und das Spiel schafft es ab dem ersten Moment, dass eine Verbindung zur Figur aufgebaut werden kann. Dass Spiel rund um eine Verschwörung gegen die beliebten Avengers bietet eine spannende Story, die toll anzusehen und zu spielen ist. Einzig die doch sehr linearen Schlauchlevel muss ich, wie schon mein Vortester Tom, bemängeln. Wie immer empfehle ich die originale englische Tonfassung, wobei ich zugeben muss, dass an der deutschen Vertonung nicht viel zu bemängeln ist.

Für Fans von Multiplayer-Spielen bietet Marvel’s Avengers zudem einen eigenen Modus, in dem ihr verschiedene Missionen gemeinsam mit Freunden oder KI-Begleitern bewältigen könnt. Doch Achtung: der Multiplayer schließt an die Story der Haupt-Kampagne an, ihr solltet diese daher zuerst abgeschlossen haben! Am 8. Dezember 2020 ist zudem der erste DLC erschienen, der Heldin Kate Bishop dem spielbaren Kader beitreten lässt.