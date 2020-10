25 Jahre Trials of Mana – Updates und Rabatte

Trials of Mana, das 2020 erschienene 3D-Remake des jRPG-Klassikers von Square Enix aus dem Jahr 1995, erhält heute den Patch 1.1.0, der einen neuen Schwierigkeitsgrad sowie Updates für New Game+ mit sich bringt. Doch das ist noch lange nicht alles. Square Enix feiert den 25. Geburtstag von Trials of Mana mit Rabatten auf Steam und dem Nintendo Switch Store.

Das Update wird zur Feier des 25. Jubiläums der originalen Version von Trials of Mana veröffentlicht, die in Japan unter dem Namen Seiken Densetsu 3 erschienen ist. Zudem sind sämtliche Digitaltitel der Reihe bis zum 2. November vergünstigt im Sale erhältlich. Was bringt der heute erschienene Patch 1.1.0? Schwierigkeitsstufe „Zukunftslos“ – Selbst die erfahrensten Spieler stoßen bei dieser neuen Schwierigkeitsstufe an ihre Grenzen, indem sie sich noch schwierigeren Herausforderungen und härteren Bossen stellen. Dabei wird der Gebrauch von bestimmten Fähigkeiten und Gegenständen sowie die Zeit bei Boss-Kämpfen begrenzt. Spieler haben außerdem die Möglichkeit, noch stärkere Versionen ihrer Ausrüstung zu erlangen und neue Kettenangriffe auszulösen.

Secret of Mana ist mit 50% Rabatt erhältlich: Steam Collection of Mana ist mit 50% Rabatt erhältlich: Nintendo Switch Rabatt-Aktionen für die PlayStation 4 sollen noch folgen.