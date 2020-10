30 für Xbox Series X|S optimierte Launch-Titel

Am 10. November erscheinen Xbox Series X und Xbox Series S – und mit ihnen das bisher größte Launch-Lineup der Geschichte von Xbox. Unter anderem können direkt zum Release der neuen Konsolen 30 Spiele, die für Xbox Series X|S optimiert sind, gespeilt werden. Überdies warten in den Wochen nach dem Launch weitere spannende Titel.

Optimiert für Xbox Series X|S und Smart Delivery

Gleich zum Launch können 30 für die Xbox Series X und Xbox Series S optimierte Titel gespielt werden. Darunter Spiele wie Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Yakuza: Like a Dragon, Gears Tactics und Tetris Effect: Connected. 20 der 30 neuen Titel für Xbox Series X und Xbox Series S unterstützen Smart Delivery und werden automatisch auf ihre bestmögliche Version für die neue Konsole aktualisiert. Besitzt man beispielsweise Gears Tactics schon auf Xbox One, ist es möglich den Spielstand automatisch auf Xbox Series X mit optimierter Leistung fortzusetzen. Neben den neuen Titeln, die für Xbox Series X|S optimiert wurden, stehen außerdem zahlreiche abwärtskompatible Spiele aus vier Xbox-Generationen zur Verfügung.

Weitere Games warten bereits

In der Weihnachtszeit warten noch mehr fantastische Spiele für Xbox Series X und Xbox Series S: Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint am 13. November, Destiny 2: Beyond Light ist ab dem 10. November verfügbar und ab dem 8. Dezember optimiert für Xbox Series X|S. Das gilt auch für den Xbox-exklusiven, nervenaufreibenden Horror-Titel The Medium, der ab dem 10. Dezember spielbar ist. Und sobald das heiß erwartete Cyberpunk 2077 am 19. November erscheint, kann man dank Smart Delivery jederzeit die beste Leistung, die auf der jeweiligen Xbox-Konsole möglich ist, erlben.

Diese 30 Games sind ab dem 10. November Optimiert für Xbox Series X|S