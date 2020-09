in News

by

A Total War Saga: TROY – Amazons kostenlos

Sega und Entwickler Creative Assembly veröffentlichen mit dem Heldenpaket „Amazons“ den ersten DLC für das Strategiespiel A Total War Saga: TROY und das sogar ganz kostenfrei! Fünfzehn Jahre bevor Paris die wunderschöne Helena von Sparta raubt und den Trojanischen Krieg auslöst, fällt eine Gruppe athenischer Räuber und Brandschatzer in die Ländereien nahe Themiskyra ein. Die Verteidiger, die furchtlosen Amazonen, schlagen sie zurück. Doch ihre Königin Antiope, Schwester von Penthesilea und Hippolyte, fällt in der Schlacht, während ihre glorreiche Stadt niederbrennt. Töchter des Ares, Kriegerinnen im Herzen, auf den Spitzen ihrer Pfeile wartet der Tod! Denn dort auf dem Schlachtfeld frohlocken sie … Das Heldenpaket „Amazons“ ergänzt A Total War Saga: TROY um zwei der tapfersten Heldinnen ihrer Zeit. In der Rolle der Hippolyte, Königin der Amazonen, oder ihrer wilden Schwester und Kriegerkönigin Penthesilea schreiben Spieler für ihre Stämme Geschichte. Beide Charaktere bringen neue, einzigartige Kampagnen sowie eine Vielzahl neue Inhalte mit: unter anderem die erste rein weibliche Armeetruppe in Total War sowie die erste Hordenfraktion für A Total War Saga: TROY. Als Hippolyte können Spieler heilige Regionen einnehmen, um an Amazonenschätze zu gelangen und Meilensteine des Königreichs der Amazonen freizuschalten. Das ermöglicht den Spielern, Einheiten und diplomatische Übereinkünfte zu verbessern und königliche Erlasse sofort abzuschließen. Als Penthesilea können sie mit einer Hordenarmee an ihrer Seite die Welt durchstreifen und neue Siedlungen einnehmen. Für jede Siedlung gibt es einzigartige Kriegsbeute zur Verbesserung der Kampagne. Übersicht für DLC „Amazons“ Zwei neue Fraktionen – Penthesileas Amazonen sowie Hippolytes Amazonen

Zwei neue, epische Heldinnen – mit individuellen Modellen, Animationen, Sprachausgaben, Fertigkeiten und Fähigkeiten

Völlig neue Truppe aus Kriegerinnen und weiblicher Kavallerie

Neue Fraktionsmechaniken: Königreich der Amazonen, Bluteid, Initiationsriten

Neue, epische Missionsketten

Neue Heldinnen, Gebäude, Ereignisse, königliche Erlasse und andere Fraktionsinhalte

Einführung einer Hordenfraktion (Penthesileas Amazonen)

Neue Hordenmechanik: Kriegsbeute Der DLC „Amazons“ ist ab dem 24. September erhältlich und kann bis zum 08. Oktober von Spielern, die ihren Total War Access-Account mit ihrem Epic-Account verbunden haben, kostenfrei eingelöst werden.Unseren Test zu A Total War Saga: TROY findet ihr übrigens hier. Beitrag teilen teilen

info