Ancestors: The Humankind Odyssey nun auch auf Steam

Nachdem Ancestors: The Humankind Odyssey bereits im letzten Jahr für die aktuelle Konsolengeneration sowie über den Epic Games Store auch auf dem PC veröffentlich wurde, zieht Steam mit dem heutigen Tag nach. Auch über Valves eigene Spieleplattform ist die spielbare Evolutionsgeschichte der Menschheit nun also erhältlich. In Ancestors: The Humankind Odyssey machen sich Spieler zu den Wurzeln der Menschheit auf, indem sie die ersten Phasen der menschlichen Evolution erleben, wie sie vor Millionen von Jahren stattfand. Dabei kämpfen wir gegen eine harte und brutale Welt, um das Überleben des menschlichen Gattung zu sichern. Die Spielmechaniken fokussieren sich auf drei Hauptprinzipien: Erforschung,

Expansion und

Entwicklung. Gefahren lauern hinter jeder Ecke und so müssen Spieler die Umgebung in einem neogenen Afrika vorsichtig erforschen und langsam ihr Territorium ausdehnen, um ihren Klan so von Generation zu Generation weiterzuentwickeln. Wir waren in unserem Test zu Ancestors: The Humankind Odyssey zwiegespalten: Die tolle Idee wurde durch ein eher repetitives Gameplay nicht ganz ausgereizt. Ancestors: The Humankind Odyssey ist zum Steam-Launch-Preis von 19,99 Euro ab sofort auf Steam erhältlich. Zusammen mit der Steam-Version erscheint außerdem der offizielle Spielsoundtrack, der von afrikanischer Musik inspiriert wurde. Außerdem enthält die Steam-Version sämtliche Patches und Updates, die seit der ursprünglichen Veröffentlichung herausgebracht wurden, darunter: Verbesserte Tutorials und zusätzliche Zielvorgaben, um das Abenteuer zu erleichtern

Controller-Vibrationsunterstützung

Neues optisches Feedback bei zeitbasiertem Gameplay wie Kämpfen und diversen Aktionen

Neue Rollenspielknoten können einige Aufgaben des Klan-Lebens automatisieren, darunter Paarung und Sozialverhalten

Zusätzliche Charakteranimationen

Fehlerbehebungen und mehr! Beitrag teilen teilen

info