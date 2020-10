in News

by

Anno 1800: Das Brettspiel ist nun erhältlich

Brettspiel-Fans aufgepasst: mit Anno 1800: Das Brettspiel findet die ansonsten rein digitale Aufbauspiel-Reihe nun auch den Weg ins eigene Wohnzimmer. Dabei greift die analoge Umsetzung zahlreiche, bekannte Aspekte des eigentlichen Spieles auf – denn auch hier will eine eigene Insel entwickelt, und dabei die Konkurrenz im Ressourcenkampf ausgestochen werden! Ubisoft gab heute die Veröffentlichung von Anno 1800: Das Brettspiel bekannt. Die analoge Umsetzung des beliebten PC-Spiels Anno 1800 stammt vom erfolgreichen Brettspielautor und Strategieexperten Martin Wallace und erscheint im Kosmos Verlag. Anno 1800: Das Brettspiel ist als gemeinsames Spielerlebnis für 2-4 Spieler ab 12 Jahren ausgelegt. Im Brettspiel zum beliebten Aufbau-Strategiespiel Anno 1800 erleben die Spieler das Anno Feeling auf dem heimischen Wohnzimmer-Tisch. Denn auch hier geht es kontinuierlich daru, die eigene Industrie aufzubauen, und die Heimatinsel weiterzuentwickeln.Schiffsflotten ermöglichen regen Handel und die Erschließung neuer Inseln in der Alten und Neuen Welt. Es gilt, die Wünsche der eigenen Bevölkerung zu erfüllen. Sind die Einwohner anfangs mit Brot und Kleidung zufrieden, verlangen sie schon bald nach wertvollen Luxusgütern. Dabei kommt es doch darauf an, eine kluge Verteilung von Bauern, Arbeitern, Handwerkern, Ingenieuren und Investoren zu erreichen. Allerdings müssen die Spieler auch immer die Konkurrenz im Auge behalten. Anno 1800: Das Brettspiel ist in enger Abstimmung mit Martin Wallace, Kosmos und Ubisoft Mainz, dem Entwicklerstudio des PC-Spiels Anno 1800 entstanden. Für die Entwicklung standen Martin Wallace zahlreiche Original-Grafiken und -Dokumentationen zur Verfügung, woraus Kosmos liebevoll gestaltete Brettspielmaterialien entworfen hat. Wir haben euch natürlich auf die Video-Vorstellung des Brettspieles mitgebracht: Beitrag teilen teilen