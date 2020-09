Assassin’s Creed: Valhalla erscheint am 10. November!

Lange hat es gedauert, doch nun ist die Katze endlich aus dem Sack. Der neueste Ableger der Assassin's Creed Reihe hat endlich ein Releasedatum erhalten. Ubisoft kündigte heute an, dass das Wikiniger-Abenteuer am 10. November 2020 erscheinen – und damit auch ein Launch-Titel für die XBOX Series X | S sein wird! Mitte November ist es also soweit: nicht nur die Xbox Series X/S, sondern auch Assassin's Creed: Valhalla finden ihre Wege in unsere heimischen Wohnzimmer! Assassin's Creed: Valhalla wird damit gemeinsam mit Watch Dogs: Legion das erste Zugpferd der neuen Konsole aus dem Hause Microsoft sein. Fans von dem Franchise, aber auch Serien wie „Vikings" und Co. können sich also freuen – es wird noch viel früher als ursprünglich angenommen der Moment kommen, mit der eigenen Mannschaft die Segel zu setzen! Denn Assassin's Creed: Valhalla, entwickelt von Ubisoft Montreal, lädt die Spieler ein, die Geschichte von Eivor zu entdecken, einem gefürchteten Wikinger. In diesem mitreißenden Abenteuer erkundet der Spieler eine mysteriöse, offene Spielwelt vor der brutalen Küste von England in seinem dunkelsten Zeitalter – geprägt von Legenden über Schlacht und Ruhm. Dabei plündern und brandschatzen Spieler, lassen Siedlungen wachsen, und weiten die eigene politische Macht aus. Alles mit einem Ziel: sich auch selbst einen Platz unter den Göttern Wallhallas zu verdienen! Laut der neuesten Info von Ubisoft wird Assassin's Creed: Valhalla dabei speziell die verbesserte Grafikfähigkeit der Xbox Series X | S vollständig ausnutzen, und dabei Texturen in höherer Auflösung, sowie eine verbesserte Schattenqualität bieten. Fans der Xbox Konsolen können sich dabei auch noch über ein zusätzliches Feature freuen: der Cross-Save-Funktionalität zwischen Xbox One, sowie Xbox Series X | S. Spieler können somit ihre Fortschritte auf beiden Plattformen beibehalten und nutzen. Wir sind gespannt auf Assassin's Creed Vallhalla – durften wir das neue Abenteuer aus dem Hause Ubisoft doch bereits anspielen. Wir freuen uns auf den 10. November, an welchem das Spiel für Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4 sowie Stadia und den PC (Epic Games Store, Ubisoft Store) erscheint!

