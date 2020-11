Assassin’s Creed Valhalla – Pre-Load und Launch

Nur noch vier Tage bis Assassin’s Creed Valhalla, der neueste Eintrag in Ubisofts 2007 gestartete Action-Adventure-Serie, am 10. November erscheint. Zur Vorbereitung auf den baldigen Release hat Ubisoft nun einen Plan mit den Pre-Load- und Launch-Terminen für die unterschiedlichsten Plattformen veröffentlicht.

Am 10. November ist es nun also endlich soweit und wir können uns mit Eivor und Sigurd in das verregnete England des neunten nachchristlichen Jahrhunderts begeben. Sowohl auf den aktuellen als auch kommenden Konsolen-Generationen sowie dem PC gilt es in vier Tagen angelsächsische England aufzumischen. Eine Ausnahme stellt die PlayStation 5-Version von Assassin’s Creed Valhalla dar, diese erscheint in Europa allererst am 19. November. Erste Eindrücke zu Gameplay und Story der Kampagne haben unsere beiden Redakteure Anna und Johannes in ihren jeweiligen Anspiel-Sessions bereits für euch zusammengetragen und auch über die Systemanforderungen des Spiels für den PC haben wir bereits berichtet. Nun hat Ubisoft auch noch den Terminplan für Pre-Load und Launch von Assassin’s Creed Valhalla auf den unterschiedlichen Plattformen und in den zugehörigen Stores bekannt gegeben.

Pre-Load- und Launch-Termine von Assassin’s Creed Valhalla

Für Europa gelten laut Ubisoft auf den jeweiligen Plattformen folgende Termine, ab welchen Assassin’s Creed Valhalla bereits vorab heruntergeladen werden kann, respektive zu denen der Titel dann tatsächlich erscheint und folglich auch gespielt werden kann:

Ubisoft Connect:

Pre-Load: 6. November, ab 17:00 Uhr

6. November, ab 17:00 Uhr Launch: 10. November, um 00:01 Uhr

Epic Games Store:

Pre-Load: 6. November, ab 17:00 Uhr

6. November, ab 17:00 Uhr Launch: 10. November, um 17:00 Uhr

Xbox One/ Series X|S:

Pre-Load: bereits verfügbar

bereits verfügbar Launch: 10. November, um 00:01 Uhr

PlayStation 4:

Pre-Load: 8. November, ab 00:01 Uhr

8. November, ab 00:01 Uhr Launch: 10. Novmeber, um 00:01 Uhr