Assassin’s Creed Valhalla erscheint am 10. November und nun hat Ubisoft auch die Systemanforderungen bekannt gegeben, die der neueste Titel der Assassin’s Creed-Reihe an die heimischen Rechner stellt.

Schon zweimal hatten wir in der Redaktion das Vergnügen einen ersten Ausflug in das von nordischen Kriegern belagerte England des 9. Jahrhunderts zu unternehmen. Während sich Anna schon jetzt auf extensive Ausflüge in das verregnete England freut, um ihr Abenteuer mit einem Fotomodus festzuhalten, zeigte sich Johannes vor allem vom gewählten Setting begeistert. Bei beiden Previews handelte es sich um remote durchgeführte Anspiel-Sessions: das Spiel wurde also seitens Ubisoft auf den Rechner unserer beiden Redakteure gestreamt. Aus diesem Grund konnten wir bis jetzt auch noch keine handfesten Aussagen über Performance und Leistungsanspruch, die das Spiel so an die Hardware stellt, treffen. Nun hat Ubisoft jedoch die Systemanforderungen für die PC-Version von Assassin’s Creed Valhalla veröffentlicht.

Assassin’s Creed Valhalla Systemanforderungen im Überblick

Minimum-Konfiguration – Voreinstellung „Low“, 1080p, 30 FPS

Prozessor : AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 Ghz / INTEL i5-4460 – 3.2 Ghz

: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 Ghz / INTEL i5-4460 – 3.2 Ghz RAM : 8 GB (Dual-channel mode)

: 8 GB (Dual-channel mode) Grafikkarte : AMD R9 380 – 4GB / GeForce GTX 960 4GB

: AMD R9 380 – 4GB / GeForce GTX 960 4GB Festplattenspeicher : 50 GB HDD (SSD empfohlen)

: 50 GB HDD (SSD empfohlen) Betriebssystem : Windows 10 (64-bit only)

: Windows 10 (64-bit only) DirectX Version : DirectX 12

: DirectX 12 Zusätzliche Notiz: Benötigt eine GPU mit DirectX 12 (Feature Level 12_0) Unterstützung

Empfohlene Konfiguration – Voreinstellung „High“, 1080p, 30 FPS

Prozessor : AMD Ryzen 5 1600 – 3.2 Ghz / INTEL i7-4790 – 3.6 Ghz

: AMD Ryzen 5 1600 – 3.2 Ghz / INTEL i7-4790 – 3.6 Ghz RAM : 8 GB (Dual-channel mode)

: 8 GB (Dual-channel mode) Grafikkarte : AMD RX 570 – 8GB / GeForce GTX 1060 – 6GB

: AMD RX 570 – 8GB / GeForce GTX 1060 – 6GB Festplattenspeicher : SSD (50 GB)

: SSD (50 GB) Betriebssystem : Windows 10 (64-bit only)

: Windows 10 (64-bit only) DirectX Version : DirectX 12

: DirectX 12 Zusätzliche Notiz: Benötigt eine GPU mit DirectX 12 (Feature Level 12_0) Unterstützung

Empfohlene Konfiguration – Voreinstellung „High“, 1080p, 60 FPS

Prozessor : AMD Ryzen 7 1700 – 3.0 Ghz / INTEL i7-6700 – 3.4 Ghz

: AMD Ryzen 7 1700 – 3.0 Ghz / INTEL i7-6700 – 3.4 Ghz RAM : 8 GB (Dual-channel mode)

: 8 GB (Dual-channel mode) Grafikkarte : AMD Vega 64 – 8GB / GeForce GTX 1080- 8GB

: AMD Vega 64 – 8GB / GeForce GTX 1080- 8GB Festplattenspeicher : SSD (50 GB)

: SSD (50 GB) Betriebssystem : Windows 10 (64-bit only)

: Windows 10 (64-bit only) DirectX Version : DirectX 12

: DirectX 12 Zusätzliche Notiz: Benötigt eine GPU mit DirectX 12 (Feature Level 12_0) Unterstützung

2K Konfiguration – Voreinstellung „Very High“, 1440p, 30 FPS

Prozessor : AMD Ryzen 7 2700X – 3.7 Ghz / INTEL i7 – 7700 – 3.6 Ghz

: AMD Ryzen 7 2700X – 3.7 Ghz / INTEL i7 – 7700 – 3.6 Ghz RAM : 16 GB (Dual-channel mode)

: 16 GB (Dual-channel mode) Grafikkarte : AMD Vega 56 – 8GB / GeForce GTX 1070 – 8GB

: AMD Vega 56 – 8GB / GeForce GTX 1070 – 8GB Festplattenspeicher : SSD (50 GB)

: SSD (50 GB) Betriebssystem : Windows 10 (64-bit only)

: Windows 10 (64-bit only) DirectX Version : DirectX 12

: DirectX 12 Zusätzliche Notiz: Benötigt eine GPU mit DirectX 12 (Feature Level 12_0) Unterstützung

2K Konfiguration – Voreinstellung „Very High“, 1440p, 60 FPS

Prozessor : AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 Ghz / INTEL i7 – 8700K – 3.7 Ghz

: AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 Ghz / INTEL i7 – 8700K – 3.7 Ghz RAM : 16 GB (Dual-channel mode)

: 16 GB (Dual-channel mode) Grafikkarte : AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 S – 8GB

: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 S – 8GB Festplattenspeicher : SSD (50 GB)

: SSD (50 GB) Betriebssystem : Windows 10 (64-bit only)

: Windows 10 (64-bit only) DirectX Version : DirectX 12

: DirectX 12 Zusätzliche Notiz: Benötigt eine GPU mit DirectX 12 (Feature Level 12_0) Unterstützung

4K Konfiguration – Voreinstellung „Ultra High“, 2160p (4K), 30 FPS

Prozessor : AMD Ryzen 7 3700X – 3.6 Ghz / INTEL i7 – 9700K – 3.6 Ghz

: AMD Ryzen 7 3700X – 3.6 Ghz / INTEL i7 – 9700K – 3.6 Ghz RAM : 16 GB (Dual-channel mode)

: 16 GB (Dual-channel mode) Grafikkarte : AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 – 8GB

: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 – 8GB Festplattenspeicher : SSD (50 GB)

: SSD (50 GB) Betriebssystem : Windows 10 (64-bit only)

: Windows 10 (64-bit only) DirectX Version : DirectX 12

: DirectX 12 Zusätzliche Notiz: Benötigt eine GPU mit DirectX 12 (Feature Level 12_0) Unterstützung

Weitere Details über die PC-Version von Assassin’s Creed Valhalla und ihre Systemanforderungen könnt ihr einem neuen Video entnehmen, in welchem die Entwickler unter anderem ihre Wahl der API zum Rendern begründen sowie darlegen, wie die zugrundeliegende Engine verbessert wurde.