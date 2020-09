in News

astragon 20 Jahre Jubiläums-Sale auf Steam

Was wäre ein richtiger Geburtstag ohne Geschenke? Diese bekommt im Fall des 20-jährigen Jubiläums von astragon Entertainment aber nicht das Geburtstagskind, sondern alle, die sich zwischen dem 03. und 10. September 2020 ihr Lieblingsspiel von astragon auf Steam sichern. Von 03. September bis 10. September 2020 gewähren astragon in ihrem 20 Jahre Jubiläums-Sale Rabatte von bis zu 80%! Los geht es am 03. September ab 19 Uhr (CEST). Darüber hinaus erscheint am 20. Oktober Drone Swarm, welches wir bereits vor zwei Jahren einem ersten Augenschein unterzogen haben! Die Deluxe Edition des Spiels kann bereits jetzt – unabhängig vom astragon 20 Jahre Jubiläums-Sale – zu einem reduzierten Preis vorbestellt werden.

Im Jubiläums-Sale unter anderem enthaltene Spiele Simulationen: Bus Simulator 18

Bau-Simulator 2015

Fishing: Barents Sea Dazu bisher erhältliche Erweiterungen: Bau Simulator 2 – Pocket Edition

Schiff Simulator: Die Seenotretter Strategiespiele: Trans Ocean: The Shipping Company

TransOcean 2: Rivals

Industry Manager: Future Technologies Adventure: Gravity Island

Einen genauen Überblick über alle im Angebot enthaltenen Spiele finden interessierte Gamer ab sofort auf der offiziellen Steam-Seite des 20 Jahre Jubiläums-Sales.

