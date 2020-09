astragon Entertainment auf der EGX Digital x PAX Online

Game-Fans aus aller Welt dürfen sich vom 12. – 20. September 2020 auf ein weiteres digitales Großereignis freuen: Die EGX Digital x PAX Online wird neun Tage lang einem internationalen Publikum ein vielfältiges 24-Stunden-Programm rund um ihr Lieblingshobby bieten. astragon Entertainment präsentiert auf dem virtual Showfloor der EGX Digital x PAX Online drei Spiele, die bereits auf der gamescom 2020 zahlreiche Besucher angezogen haben: Bus Simulator 21, Liftoff: Drone Racing und Drone Swarm.

Bus Simulator 21

Der Bus Simulator 21 für PC, PlayStation 4 und Xbox One führt Spieler auf der neuen amerikanischen Karte Angel Shores auf die Straßen und Highways einer US-Metropole, die an die San Francisco Bay Area angelehnt ist. Hier erwarten virtuelle Bus-Unternehmer zahlreiche neue Lizenzpartner wie Doppeldecker-Spezialist Alexander Dennis, das Zukunftsthema E-Mobilität im Nahverkehr sowie neue Features und Management-Möglichkeiten.

Liftoff: Drone Racing

Bei Liftoff: Drone Racing für PlayStation 4 und Xbox One dreht sich alles um die Simulation einer jungen Trendsportart: dem professionellen Drohnenrennen. Nachdem sie in ersten Flugversuchen die Grundzüge der Steuerung ihres flinken Sportgeräts erlernt haben, arbeiten sich die Spieler in aufregenden Rennen vom Hinterhof-Amateur zum Liga-Profi hoch. Natürlich können die wendigen Quadrokopter mit Originalteilen bekannter Hersteller individuell ausgestattet und an die jeweiligen Bedürfnisse ihrer Piloten angepasst werden.

Drone Swarm

SciFi-Fans dürfen sich auf das Weltraum-Strategie-Spiel Drone Swarm für PC von stillalive studios freuen. Hier übernehmen sie in der Rolle von Kapitän Carter die Kontrolle über das Mutterschiff Argo sowie dessen Schwarm aus 32.000 Drohnen und machen sich als letzte Hoffnung der Menschheit auf die gefährliche Suche nach einem neuen Heimatplaneten.

Panels, Livestreams und Demo

Neben der Präsentation auf dem virtuellen Showfloor sollten die Besucher der EGX Digital x PAX Online folgende spannende Programmpunkte nicht verpassen:

Panels – 15. September 2020

16 Uhr (MESZ) – Bus Simulator 21

16.15 Uhr (MESZ) – Liftoff Drone Racing

16.30 Uhr (MESZ) – Drone Swarm

In einem spannenden Entwickler-Talk wird Chris Polus von stillalive studios tiefere Einblicke in Gameplay und Entwicklung von Drone Swarm und Bus Simulator 21 geben. Außerdem unternimmt das Publikum eine halsbrecherische Hochgeschwindigkeits-Reise in die Welt des neuen Drohnenrennspiels Liftoff: Drone Racing von LuGus Studios aus Belgien.

Livestreams – Noch mehr Gameplay „in Aktion” sowie spannende Blicke hinter die Kulissen

14.09.2020 – 18 Uhr (MESZ) – Drone Swarm

16.09.2020 – 18 Uhr (MESZ) – Bus Simulator 21

18.09.2020 – 18 Uhr (MESZ) – Drone Swarm

Während der gesamten Messe dürfen SciFi-Fans mit der Demo von Drone Swarm zu digitalen Weltraumschlachten aufbrechen. Interessierte Space-Kapitäne finden diese auf der offiziellen Steam-Seite des Spiels.