Ausblick auf Fall Guys Season 2

Auf der heute ausgestrahlten Gamescom Opening Night Live gab es News zu Fall Guys Season 2 – der beliebte Titel wird bereits im Oktober erweitert und führt uns ins Mittelalter. Seit seiner Veröffentlichung am 4. August konnte Fall Guys: Ultimate Knockout mehr als zwei Millionen Spieler und Spielerinnen auf Steam verzeichnen und so wird nun auch schon die zweite Season geplant. Diese will Spieler und Spielerinnen die sich ins Mittelalter begeben mit Drachenfeuer, feudale Festungen, K.O.-Ritter und Faustkampf-Paladine sowie neuen Kostümen, Emotes und mehr belohnen, . Fall Guys: Ultimate Knockout ist jetzt auf PlayStation 4 und PC via Steam erhältlich. PS+-Abonnenten können den ganzen August lang KOSTENLOS einsteigen. Beitrag teilen teilen

