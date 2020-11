in News

Black Friday-Angebote im PlayStation Store

Mit den Black Friday-Angeboten sind ab sofort viele Deals mit bis zu 70% Rabatt im PlayStation Store gestartet. Vom 20. bis zum 30. November 2020 sind verschiedene Service-Deals, Blockbuster-Spiele und Exklusivtitel digital zum ermäßigten Preis verfügbar. Viele weitere Angebote sind im PlayStation Store zu finden und Informationen zum Sale gibt es in Kürze auf dem PlayStation-Blog. Weitere Deals zu Hardware, Software und Zubehör werden am 27. November bekannt gegeben. Deals im PlayStation Store für Blockbuster-Spiele und Exklusivtitel FIFA 21 (UVP: 69,99 €; im Angebot: 38,49 € )

) The Last of US Part II (UVP: 69,99 €; im Angebot: 39,89 € )

) Watch Dogs: Legion (UVP: 69,99 €; im Angebot: 45,49 € )

) Marvel’s Avengers (UVP: 69,99 €; im Angebot: 34.99 €) PlayStation Plus Die 12 Monate Mitgliedschaft des PlayStation Plus-Abos wurde von 59,99 € auf 44,99 € reduziert (25% Rabatt). PlayStation Now Die 12 Monate Mitgliedschaft wurde von 59,99 € auf 44,99 € reduziert (25% Rabatt). Die 3 Monate Mitgliedschaft wurde von 24,99 € auf 19,99 € reduziert (20% Rabatt).

