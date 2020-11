in News

by

Black Friday Sale im Ubisoft Store gestartet

Der November geht langsam aber sicher vorbei – und damit steht auch bald wieder der Black Friday mit tausenden von Online-Schnäppchen vor der Tür. Ubisoft startet bereits mit dem hauseigenen Black Friday Sales im Ubisoft Store. Dort erwarten euch erneut Rabatte bis zu 80 %. Der Sale läuft bis 03. Dezember – bis 30. November gilt dabei eine besondere Aktion für Watch Dogs: Legion! Ab heute läuft im Ubisoft Store wieder ein neuer Sale mit passenden Black Friday Aktionen. Wir haben euch wie üblich die größten Angebote der Auswahl zusammengetragen: Die Highlights des Ubisoft Black Friday Sales: Watch Dogs: Legion um 44,99 € (anstatt 59,99 €)

(anstatt 59,99 €) Anno 1800 Königsedition um 49,99 € (anstatt 99,99 €)

(anstatt 99,99 €) Assassin’s Creed Odyssey – Ultimate Edition um 28,75 € (anstatt 114,99 €)

um (anstatt 114,99 €) The Division 2 – Warlords of New York um 18,00 € (anstatt 59,99 €)

(anstatt 59,99 €) Assassin’s Creed Origins – Gold Edition um 15,00 € (anstatt 49,99 €)

um (anstatt 49,99 €) Die Siedler – History Edition um 14,00 € (anstatt 39,99 €)

um (anstatt 39,99 €) Far Cry 5 um 12,00 € (anstatt 59,99 €) Spezielles Angebot bis 30. November: bei Kauf von Watch Dogs: Legion mit mindestens einem anderen Artikel gibt es auf den Warenkorb 20 % Rabatt. Der Black Friday Sale läuft noch bis 03. Dezember. Alle Angebote gibt es unter: https://store.ubi.com/de/black-friday Beitrag teilen teilen