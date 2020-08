Bridge Constructor: The Walking Dead angekündigt

Bereiten dich auf das ultimative Mashup-Erlebnis vor! Bridge Constructor: The Walking Dead kombiniert das legendäre und herausfordernde Rätselspiel von Bridge Constructor mit dem postapokalyptischen Universum von AMCs The Walking Dead. Schließen dich einer Gruppe von Überlebenden an, die gegen Horden von untoten Wanderern und eine feindliche menschliche Gemeinschaft kämpfen. Baue Brücken und andere Konstruktionen durch karge Landschaften und zerstörte Bauwerke. Schließe dich mit den Lieblingscharakteren der Fans wie Daryl, Michonne und Eugene zusammen und schaffen Sie eine sichere Passage für kultige Fahrzeuge aus der Serie. Bridge Constructor: The Walking Dead wird noch in diesem Jahr für alle wichtigen Systeme veröffentlicht, einschließlich der nächsten Konsolengeneration (PlayStation 5 und Xbox Series X) sowie für PC, iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

