Call of Duty: Warzone fusioniert die Welten von Modern Warfare und Black Ops Cold War

Die Battle Royale-Version von Call of Duty, Warzone, wird in Zukunft sowohl Call of Duty: Modern Warfare als auch Call of Duty: Black Ops Cold War unterstützen, einhergehend mit vielen ab dem Release verfügbaren Neuerungen. Also, auf nach Verdansk!



Call of Duty: Warzone, das von Infinity Ward und Raven Software entwickelte kostenfreie Spielerlebnis, das Spieler in die fiktive Welt von Verdansk entführt, hat große Zukunftspläne. Mit dem Launch von Call of Duty: Black Ops Cold War am 13. November und weiterführend mit der Veröffentlichung der ersten Saison des Spiels am 10. Dezember werden Warzone-Spieler zukünftig in allen Modi des Battle Royale Spielerlebnisses neue Cold War-Inhalte zu Gesicht bekommen. Aber auch Spieler von Call of Duty: Modern Warfare gehen nicht leer aus.

Fusion der Welten

Zum Beispiel werden die Welten aus Warzone, Modern Warfare und Black Ops Cold War zusammengeführt, was Spielern erlaubt, ihren Fortschritt und ihre XP in allen drei Welten zeitgleich zu erhöhen, egal welchen Titel sie gerade spielen. Auch die Operator, die in Modern Warfare und Black Ops Cold War freigeschaltet werden, können nach Verdansk mitgenommen werden, inklusive ihrer Skins.

Außerdem dürfen sich Spieler über das größte jemals gesehene Waffenarsenal in Call of Duty freuen: Alle Waffen aus Modern Warfare und Black Ops Cold War werden in Warzone verfügbar sein. Ebenso wird das Battle Pass-System fortgeführt, dank dem alle Updates und Inhalte, die nach dem Release regelmäßig dazukommen, in allen drei Spielen sichtbar sind. Dasselbe gilt auch für die große Mehrheit von In-Game Käufen, wobei diejenigen, die auch in Warzone spielbar sind, klar als solche ausgewiesen werden.

Bereit für die nächste Generation des globalen Kampfes? Für Spieler wird es so zukünftig möglich sein, Black Ops Cold War sowohl im Hauptspiel als auch in Warzone zu spielen, zusammen mit all den Inhalten aus Modern Warfare, die sie im Laufe der Zeit gesammelt haben.

Die Roadmap von Warzone, Modern Warfare und Balck Obs Cold War im Überblick

Weitere Informationen zur Zukunft von Call of Duty: Warzone findest du hier.