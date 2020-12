Captain Tsubasa erhält neue Mitstreiter und Gegner

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, der nunmehr neunzehnte Videospiel-Eintrag in die berühmte Manga-Serie um Tsubasa Ozora, erhält Anfang Dezember ein Update mit neuen Spielern und weiteren kostenlosen Inhalten.

Am 3. Dezember begrüßt Captain Tsubasa: Rise of New Champions drei neue Spieler auf dem Platz, die im Rahmen des Character Pass oder auch als Einzel-Packs erhältlich sein werden. Das Update 1.10, welches mit weiteren kostenlosen Inhalten gespickt ist, erscheint bereits am 2. Dezember.

Schweden, Thailand und Mexiko

Zu den am 3. Dezember in den Charakter-Roster von Captain Tsubasa: Rise of New Champions zählen Spieler aus Schweden, Thailand und Mexiko. Jeder Spieler besitzt dabei spezielle Fähigkeiten, die für noch epischere Fußball-Momente sorgen sollen:

Stefan Levin : Der blonde Schwede ist nicht nur von adeliger Abstammung, sondern darüber hinaus mit einem symbiotisch-freundschaftlichen Verhältnis zum runden Leder gesegnet, das es ihm erlaubt seine Gegenspieler gekonnt auszuspielen.

: Der blonde Schwede ist nicht nur von adeliger Abstammung, sondern darüber hinaus mit einem symbiotisch-freundschaftlichen Verhältnis zum runden Leder gesegnet, das es ihm erlaubt seine Gegenspieler gekonnt auszuspielen. Singprasert Bunnaak : Der Thailänder verknüpft auf dem Rasen zwei Leidenschaften, das Fußballspiel und den Kampfsport. Seine Kenntnisse in Muay Thai lässt er jedoch nicht in Form unsportlicher Blutgrätschen in das Spiel einfließen, sondern trainiert damit seine Super-Kicker-Power.

: Der Thailänder verknüpft auf dem Rasen zwei Leidenschaften, das Fußballspiel und den Kampfsport. Seine Kenntnisse in Muay Thai lässt er jedoch nicht in Form unsportlicher Blutgrätschen in das Spiel einfließen, sondern trainiert damit seine Super-Kicker-Power. Ricardo Espadas: Der Wunder-Torwart wurde auf den Straßen Mexikos abgehärtet und ist dementsprechend nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Darüber hinaus zeichnet er sich durch einen Zug zum gegnerischen Tor aus.

Neue Story-Episode und Verbesserungen im Balancing

Das Captain Tsubasa: Rise of New Champions Update 1.10 erscheint bereits am 2. Dezember und fügt neue, kostenlose Inhalte hinzu. Dies beinhaltet die Route für die Otomo-Mittelschule. Spieler können sich auf eine weitere Episode für den Story Modus: „Episode New Hero“ freuen, in der Team Play der Weg zum Sieg sein werde.

Zusätzlich wird ein neuer Assist Mode die Spielerfahrung in Episode Tsubasa für alle Spieler verbessern. Das Update verbessert das Balancing und die generelle Qualität des Spiels, besonders in Versus und Versus Online.

Weitere Informationen zu diesem und allen anderen Titeln von BANDAI NAMCO Entertainment sind hier zu finden: https://de.bandainamcoent.eu/