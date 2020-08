by

CGI-Trailer zu MARVEL’S AVENGERS

Die Teams von Crystal Dynamics, Square Enix und Marvel haben ein All-Star-Team versammelt, um einen Blockbuster-Trailer zu erschaffen, der den „Earth’s Mightiest Heroes“ und MARVEL’S AVENGERS gerecht werden soll. Jordan Vogt-Roberts, der preisgekrönte Filmemacher hinter Kong: Skull Island, hat die Superhelden-Vision von Crystal Dynamics aus dem Videospiel in einen animierten CGI-Spot verwandelt.

Die Special-Effects-Legenden Industrial Light & Magic nutzten dabei ihre Erfahrung mit Marvel-Charakteren.

Und das Team von Skywalker Sound wurde verpflichtet, um dem Trailer ein cineastisches Sound-Design zu verleihen. MARVEL'S AVENGERS bietet Spielern mit einer Kombination aus Helden-Missionen und Warzones ein wahrhaft vielseitiges Erlebnis. Helden-Missionen sind nur für Einzelspieler ausgelegt und gehören zur einleitenden Kampagne. Sie präsentieren die einzigartigen Fähigkeiten jedes Helden, während man seinen wachsenden Kader aufbaut. Warzones können solo oder im Koop mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Dabei kann jeder Held aus dem Kader eingesetzt werden. Alle Missionen werden je nach Teamgröße und Spielerstufe dynamisch skaliert. MARVEL'S AVENGERS erscheint am 4. September 2020 parallel für PlayStation 4, Xbox One, Stadia und PC. MARVEL'S AVENGERS wird auch für PlayStation 5 und Xbox Series X erhältlich sein, wenn die Konsolen Ende 2020 erscheinen.

