Control Ultimate Edition und Steam-Release

Control, der Third-Person-Shooter mit Metroidvania-Anleihen von Remedy, erscheint genau ein Jahr nach seinem ursprünglichen Release im Epic Games Store am 27. August auch auf Steam und zwar in der Ultimate Edition.

Nachdem Control am 27. August des letzten Jahres exklusiv im Epic Games Store veröffentlicht wurde, können sich nun genau ein Jahr später auch all jene an das Spiel wagen, die Epics Internet-Videospielplattform seiner undurchsichtigen Sammlung von User-Daten wegen noch immer meiden. Denn am 27. August diesen Jahres erscheint Remedys aktuellster Titel auch auf Steam und zwar als Control Ultimate Edition. Dieselbe enthält neben dem Hauptabenteuer, Jesses Suche nach ihrem Bruder im Oldest House des Federal Bureau of Control (FBC), zudem alle Erweiterungen sowie die am selben Tag erscheinende Erweiterung AWE (Altered Wolrd Event). All das zum Preis von €39,99.

Während sich Steam-User also ein Jahr gedulden mussten, um in den Genuss von Control zu kommen, müssen nun im Gegenzug Besitzer des Spiels auf den Konsolen sowie des Epic Games Stores warten, denn hier erscheint die Erweiterung allererst zwei Wochen später, am 10. September.

Spieler, die die Control Ultimate Edition für PlayStation 4 kaufen, erhalten dafür kostenlos eine für PlayStation 5 optimierte Version des Spiels, wenn sie auf Sonys Next-Gen-Heimkonsole wechseln. Xbox One-Spieler wiederum, die die Control Ultimate Edition kaufen, können sich auf eine kostenlose, Next-Gen-optimierte Version über Microsofts Xbox Smart Delivery freuen. Physische Versionen der ultimativen Edition Controls für PlayStation 4 und Xbox One werden später dieses Jahr im Handel verfügbar sein; auch sie bieten einen identischen kostenlosen Upgrade-Weg für Spieler, die auf Next-Gen wechseln, sobald die Konsolen erhältlich sind. Dies bedeutet jedoch auch, dass Besitzer der ursprünglichen Version des Spiels keine Next-Gen-Version des Spiels erhalten.

Inhalt der Ultimate Edition im Überblick

Die Control Ultimate Edition beinhält:

Das Grundspiel (Unseren Test könnt ihr hier nachlesen.)

The Foundation (Erweiterung 1)

Den End-Game-Modus Expeditions und Photo-Modus

AWE (Erweiterung 2)