Crusader Kings III ist ab sofort erhältlich

Paradox Interactive hat heute mit Crusader Kings III den neuesten Teil in der Grand Strategy-Rollenspiel-Reihe veröffentlicht. Berater können sich nun um einflussreiche Positionen bewerben, und Feinde des Königreichs sollten ihre Machenschaften besser vertagen, denn ab diesem Tag kann Crusader Kings III zum empfohlenen Verkaufspreis von 49,99 Euro bei Steam, im Paradox Store und anderen großen Online-Händlern erworben werden. Darüber hinaus ist das Spiel im XBox Game Pass des September enthalten. Crusader Kings III ist der neueste Vertreter der sagenumwobenen Grand-Strategy-Franchise. Die Spieler führen ein Adelshaus durch die Geschichte, herrschen über Länder, Kulturen, Religionen, militärische Operationen und vieles mehr. In diesem Spiel dreht sich alles um die Führung eines mittelalterlichen Imperiums und den Fortbestand der eigenen Blutlinie. Spieler können in den Schatten Intrigen spinnen oder offen mit ihren Armeen vorrücken, um ihre Grenzen zu erweitern. Sie verwenden Diplomatie und Familienbande, indem Sie Beziehungen und Einfluss nutzen, um ihre Blutlinie zu schützen. Denn wenn sie keinen geeigneten Erben hervorbringen, endet ihre Linie – und ihr Spiel. Die Features von Crusader Kings III im Überblick Eine Geschichte von Herrschern und Herkunft: Jede Figur hat ihre eigene, einzigartige Geschichte und Persönlichkeitsmerkmale, die sich in ihren Porträts und den Entscheidungen, die sie trifft, widerspiegeln. Die Ereignisse und Optionen im Spiel werden weitgehend von der Art des Herrschers bestimmt, den die Spieler einsetzen. Die Persönlichkeiten der anderen müssen auf die richtige Weise eingesetzt werden, um ihre Ziele zu erreichen.

Spieler legen den religiösen Kurs ihres Königreichs fest, sei es die Beibehaltung des Glaubens oder die Annahme einer Ketzerei, um sich besser auf eigene Ziele auszurichten. Wenn alles andere scheitert, gründen sie ihre eigene Religion! Mehr Mittelalter geht nicht: Heilige Orden, Kreuzzüge, Bauernaufstände, Söldner, Plünderer der Nordmänner, anpassbare Regelsätze und eine wunderschöne neue Karte, auf der Spieler ihren Feldzug führen können!

