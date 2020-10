Cyberpunk 2077 erreicht Gold-Status

CD PROJEKT RED hat heute über Twitter bekannt gegeben, dass Cyberpunk 2077 den Gold-Status erreicht hat und damit pünktlich am 19. November 2020 erscheint. Darüber hinaus wissen wir nun mehr über die Extras für Vorbesteller und Käufer der limitierten Erstauflage von Cyberpunk 2077.

Das neue Rollenspiel der Witcher-Macher schickt Spieler zusammen mit Johnny Silverhand (im Spiel verkörpert und vertont durch Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves) nach Night City – einer Zukunftsmetropole im Jahre 2077. Dass Cyberpunk 2077 den Gold-Status erreicht hat garantiere nun zugleich, dass das Spiel tatsächlich am 19. November erscheint, nachdem der Release bereits zweimal verschoben wurde.

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀 See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020

Extras für Vorbesteller und Käufer der limitierten Erstauflage

Das in Deutschland von Bandai Namco Entertainment vertriebene und vollständig ungeschnittene Spiel bietet Vorbestellern und Käufern der limitierten Erstauflage auch diesmal wieder einige physische Extras – die dem Spiel ohne Aufpreis beigelegt werden. Neben dem Datenträger (PlayStation 4, Xbox One) bzw. Key (PC) dürfen sich Käufer der limitierten Day 1-Fassung auf die folgenden Extras freuen:

Inhalt der physischen Version

Hülle mit Spieledisks

Weltkompendium mit Details zu Setting und Hintergrundgeschichte des Spiels

Postkarten aus Night City

Karte von Night City

Aufkleber

Inhalt der digitalen Version

Soundtrack zum Spiel

Art-Booklet mit einer Auswahl von Artworks aus dem Spiel

Cyberpunk 2020-Quellensammlung

Bildschirmhintergründe für Desktop und Mobilgeräte

In der zweiten Auflage sind diese physischen Extras dann nicht mehr enthalten.

Auch bei diesem Release verzichtet CD PROJEKT RED auf exklusive Ingame-Items und stellt damit sicher, dass alle Spieler unabhängig von ihrer Kaufentscheidung die exakte gleiche Spielerfahrung geboten bekommen.

Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Wer Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, der kann sich bereits zum Launch des Spiels über eine verbesserte Performance freuen. Zusätzlich arbeitet CD PROJEKT RED an einem Gratis-Upgrade, welches die technische Leistung beider Plattformen individuell nutzen wird. Dieses Upgrade erscheint 2021.