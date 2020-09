Auch während der Cyberpunk 2077: Night City Wire Episode 3 hat CD Project Red neuerlich bisher unveröffentlichtes Material des Spiels gezeigt. Während uns Episode 2 Einblicke in die verschiedenen wählbaren Hintergrundgeschichten des Hauptcharakters, das Waffenarsenal sowie die im Spiel von Keanu Reeves angeführte Band Samurai gab, beschäftigt sich Episode 3 mit der Welt von Cyberpunk 2077 sowie den darin marodierenden Gangs.

Postkarten aus Night City

Den Anfang machte Cyberpunk 2077: Night City Wire Episode 3 mit dem Video „Postcards from Night City“, in welchem bisher noch nicht gesehene Örtlichkeiten sowie neue Persönlichkeiten des Cyberpunk-Universums vorgestellt wurden. Auch neue Häppchen der Hintergrundgeschichte der lebendigen und zugleich gefährlichen Metropole der düsteren Zukunft wurden präsentiert.

Die Gangs von Night City

Mit „Gangs of Night City“ wiederum widmete sich die Night City Wire Episode 3 einigen Porträts der berühmt berüchtigten Gangs, die in der Stadt selbst aber auch jenseits der Mauern derselben ihr Unwesen treiben. Im Zentrum standen jene Gruppen, mit welchen die Spieler Geschäfte machen oder aber sich Gefechte liefern werden, um ihr Überleben in der unwirtlichen Dystopie Cyberpunks 2077 zu sichern. Zu diesen Gangs zählen etwa die Valentinos, Tyger Claws und Animals.

Finale des Case-Modding-Wettbewerbs

Den Abschluss machte der Stream mit dem großen Finale des offiziellen Cyberpunk 2077 Case-Modding-Wettbewerbs: „Cyber-Up your PC“. Gezeigt wurden die unterschiedlichen futuristischen Kreationen der Teilnehmer sowie der Entwurf des Gewinners des Modding-Wettbewerbs.

Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4, die Fassung für Google Stadia ist ebenfalls für dieses Jahr geplant. Das Spiel wird außerdem auf der Xbox Series X und PlayStation 5 spielbar sein, sobald die Konsolen verfügbar sind. Zu einem späteren Zeitpunkt wird außerdem ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next Gen-Konsolen vollständig ausnutzt und Besitzern der Xbox One- respektive PlayStation 4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird.