Cyberpunk 2077: Night City Wire Episode 4

In der heute erschienen vierten Folge von Night City Wire, dem News-Format zum kommenden Rollenspiel Cyberpunk 2077, geht es um Fashion, Fahrzeuge und fabelhafte Cosplays sowie einen neuen CGI-Trailer. Hauptaugenmerk der Cyberpunk 2077: Night City Wire Episode 4 lag dabei nicht zuletzt auf dem fahrbarn Untersatz von Johnny Silverhand, dem von Keanu Reeves gespielten und vertonten Lead-Sänger der Band Samurai. Im Zuge der Cyberpunk 2077: Night City Wire Episode 4 veröffentlicht CD Projekt Red neues Material aus dem bevorstehenden Spiel Cyberpunk 2077, welches Fahrzeuge und Styles zusammen mit frischen Behind-the-Scenes-Videos und einer Zusammenfassung des offiziellen Cosplay-Wettbewerbs zeigt. Alle Inhalte der vergangenen Episoden findet ihr hier: Episode 1, Episode 2 und Episode 3. Fahrzeuge der Zukunft Die neueste Episode beginnt mit "Fahrzeuge der Zukunft" – einem ausführlichen Einblick in die Vielfalt von Autos, Motorrädern und anderen Transportmitteln in Night City, einschließlich eines kurzen Blicks auf einen ganz besonderen fahrbaren Untersatz einer Cyberpunk-Legende, nämlich jenen von Johnny Silverhand. Er darf sich doppelt freuen. Sowohl seine ganz eigene Motorradmarke Arch Motorcycle als auch ein klassischer Porsche 911 Turbo stehen als Fahrzeuge zur Verfügung. Der Porsche 911 Turbo basiert auf der 1974 eingeführten Modellreihe und wird als voll fahrtüchtiges Fahrzeug in das Spiel integriert. Dies war der erste Seriensportwagen, in dem Porsche einen Turbolader verbaut hat. Behind the Scenes Außerdem wurden zwei Behind-the-Scenes-Videos veröffentlicht. "Mit hohen Touren durch Night City" zeigt, wie das Entwicklerteam Audio für die Fahrzeuge des Spiels aufnimmt, um diese authentisch in der Welt von Cyberpunk 2077 zu implementieren. In "Arch Motorcycle" mit Keanu Reeves und Gard Hollinger sprechen die beiden Gründer der Motorradfirma über Einzelheiten ihrer Zusammenarbeit mit CD Projekt Red für Cyberpunk 2077. Cyberpunk mit Stil, das Diner und Cosplay-Wettbewerb "2077 mit Stil" hingegen dreht sich um das Aussehen, das Gefühl und die Mode der gefährlichsten Megalopolis im Jahr 2077, sowie um die ihrer Bewohner – der Berühmten, Berüchtigten und aller dazwischen liegenden Menschen. Die neueste Folge von Night City Wire zeigte außerdem den völlig neuen CGI-Teaser "The Diner", der den Spielern zeigt, was es braucht, um in der Welt der dystopischen Zukunft ganz nach oben zu kommen. Zuletzt wurde während des Pre-Show-Segments der Veranstaltung ein Video vom großen Finale des offiziellen Cyberpunk 2077 Cosplay-Wettbewerbs ausgestrahlt, in dem die Finalisten ihre Kreationen präsentierten und der Gewinner ermittelt wurde.