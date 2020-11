CD Projekt Red hat heute im Rahmen der neuesten Folge von Night City Wire weitere Videos zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht, darunter einen neuen Trailer, der sich auf den legendären Rockerboy Johnny Silverhand konzentriert, der von Keanu Reeves gespielt wird, sowie Gameplay und ein neuerlichen Blick hinter die Kulissen.

Cyberpunk 2077: Night City Wire Episode 5 steht ganz im Zeichen des 88-jährigen Johnny Silverhand, dem ehemaligen Frontman der Band Samurai, sowie den ihn verkörpernden und auch vertonenden Keanu Reeves. Darüber hinaus gibt es auch etwas bezüglich des Scores und Soundtracks des Spiels zu hören, über die Technologie „JALI“ zu erfahren sowie neue Einblicke in die offene Welt von Cyberpunk 2077 und diesbezügliches Ingame-Material.

Alle Inhalte der vergangenen Episoden sowie des diese Woche veröffentlichten Night City Wire Specials findet ihr hier: Episode 1, Episode 2, Episode 3, Episode 4 und das Special.

Keanu Reeves ist Johnny Silverhand

Die Cyberpunk 2077: Night City Wire Episode 5 begann mit der Enthüllung eines actiongeladenen Trailers, der sich auf Johnny Silverhand und die einzigartige Verbindung konzentriert, die er mit V – dem Protagonisten des Spiels – teilt. Es folgte ein Behind-the-Scenes-Video, in dem Keanu Reeves über seine Verwandlung in den ikonischen Rebellen-Rockerboy von Night City spricht, inklusive Sprach- und Motion-Capture-Aufnahmen.

Score und Soundtrack

In Score und Soundtrack sprechen Marcin Przybyłowicz (The Witcher 3: Wild Hunt), P.T. Adamczyk (GWENT: The Witcher Card Game, Thronebreaker: The Witcher Tales) und Paul Leonard-Morgan (Dredd, Limitless, Battlefield: Hardline) zusammen mit anderen, mitwirkenden Musikern über die Erstellung atmosphärischer Originalmusik für das kommende Videospiel.

Spieler, die sich auf Cyberpunk 2077 einstimmen möchten, können sich jetzt auch die frisch veröffentlichte Original Score EP mit sechs Tracks für insgesamt 22 Minuten anhören. Die EP ist ab sofort auf einer Auswahl von beliebten digitalen Musik-Streaming- und Distributionsplattformen erhältlich.

Lippensynchron dank JALI

Mit JALI wandte sich die Episode dann der innovativen technologischen Lösung zu, die in Cyberpunk 2077 eingesetzt wurde, um die Mimik und Lippensynchronität der Charaktere im Spiel zu verbessern. Das Video gibt einen Einblick, wie JALI in 11 vollständig lokalisierten Sprachen eine immersiv realistische Darbietung ermöglicht.

Gameplay-Trailer als krönender Abschluss

Kurz vor Ende der Show feierte der offizielle Gameplay-Trailer für Cyberpunk 2077 sein Debüt. Das mehr als fünf Minuten lange Feature beleuchtet eine Reihe von Aspekten der offenen Welt und Abenteuer-Geschichten, an denen die Spieler beteiligt sein werden. Ergänzt werden diese durch noch nie dagewesenes Ingame-Material, das die Erfahrungen zeigt, die in der dunklen Zukunft warten.

Cyberpunk 2077 wird am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia veröffentlicht. Wer Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, kann sich bereits zum Launch des Spiels über eine verbesserte Performance freuen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird außerdem ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next Gen-Konsolen vollständig ausnutzt und Besitzern der Xbox One- respektive PlayStation 4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird.