Cyberpunk 2077: Night City Wire Special mit exklusiven Gamplay-Einblicken

In der aktuellsten Folge von Night City Wire präsentiert CD Projekt Red ein neues Gameplay-Video, das Cyberpunk 2077 zum ersten Mal auf Xbox One X und Xbox Series X zeigt. Nach der neuerlichen Verschiebung von Cyberpunk 2077 vom 19. November auf den 10. Dezember 2020 hat CD Projekt Red, zur Überbrückung der dadurch entstandenen Wartezeit, ein Cyberpunk 2077 Night City Wire Special veröffentlicht. Die darin gezeigten Gameplay-Szenen bieten einen weiteren Einblick in die Welt der dunklen Zukunft von Night City, in die Spieler ab Dezember selbst eintauchen können. Alle Inhalte der vergangenen Episoden findet ihr hier: Episode 1, Episode 2, Episode 3 und Episode 4. Über das im Cyberpunk 2077 Night City Wire Special gezeigte Xbox-Footage hinaus ist auch die Veröffentlichung eines PlayStation-Gameplay-Videos geplant, das bald über die offiziellen Kanäle des Spiels erscheinen soll. Cyberpunk 2077 wird am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia veröffentlicht. Wer Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X|S oder PlayStation 5 spielt, kann sich bereits zum Launch des Spiels über eine verbesserte Performance freuen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird außerdem ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next Gen-Konsolen vollständig ausnutzt und Besitzern der Xbox One- respektive PlayStation 4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Beitrag teilen teilen