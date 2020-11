in News

Cyberpunk 2077 PlayStation Gameplay

Bereits letzte Woche hat CD Projekt Red, im Rahmen eines Night City Wire Specials, Gameplay-Szenen aus Cyberpunk 2077 für die Xbox-Gerätefamilie veröffentlicht, die dann auch Thema der fünften Night City Wire Episode waren. Nun zieht der polnische Entwickler mit exklusiven Einblicken in die PlayStation 4 und PlayStation 5-Version von Cyberpunk 2077 nach. Cyberpunk 2077 wird am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia veröffentlicht. Das Spiel wird auch auf Xbox Series X|S- und PlayStation 5-Konsolen spielbar sein. Zu einem späteren Zeitpunkt wird ein kostenloses Upgrade für Besitzer der Xbox One bzw. PlayStation 4 Versionen verfügbar sein, das alle Vorteile der nächsten Hardware Generation nutzt. Alle Inhalte der vergangenen Episoden sowie des diese Woche veröffentlichten Night City Wire Specials findet ihr hier: Episode 1, Episode 2, Episode 3, Episode 4 und das Special. Nun jedoch ohne weitere Umschweife zum Cyberpunk 2077 PlayStation Gameplay. Der Lebensweg des Nomaden Das neue Cyberpunk 2077 PlayStation Gameplay-Video zeigt den Lebensweg des Nomaden, eine der drei spielbaren Hintergrundgeschichten, in die Spieler und Spielerinnen zu Beginn ihrer Abenteuer einsteigen können. Das neue Video-Material mit Szenen aus den Badlands – dem Wüstengebiet, das Night City umgibt – sowie aus den Straßen von Night City selbst, steht ab sofort zur Verfügung. Weitere Informationen zu Cyberpunk 2077 finden sich auf Facebook, Twitter und cyberpunk.net.