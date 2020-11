in News

Deathloop erscheint im Mai 2021 für PS5 und PC

Nach Microsofts Übernahme von ZeniMax Media und damit unter anderem auch des Publishers Bethesda Softworks – für insgesamt $7.5 Milliarden – stellte sich sogleich die Frage, ob der Publisher das nur eine Woche zuvor – im Rahmen des PlayStation 5 Showcases im September – angekündigte Deathloop tatsächlich als PlayStation 5 konsolenexklusiven Titel veröffentlichen werde können. Nun kennen wir die Antwort und sie lautet (unter Vorbehalt): Ja! Deathloop, der innovative First-Person-Shooter von Arkane Lyon – in dem Zeitmanipulation eine nicht geringe Rolle zu spielen scheint -, soll am 21. Mai 2021 erscheinen. Auch weiterhin soll der beim PlayStation 5 Showcase im September angekündigte Titel „bei Launch“ – wie Bethesda betont – konsolenexklusiv auf der PlayStation 5 erscheinen. Darüber hinaus wird der Titel zeitgleich – wie ursprünglich geplant und auch so bekannt gegeben – auf dem PC veröffentlicht. Ob Microsofts Übernahme von ZeniMax Media nun auch hier noch Folgen zeitigen wird und die Konsolenexklusivität von Deathloop bloß eine zeitlich begrenzte sein wird, werden wohl nicht zuletzt die Verkaufszahlen zeigen. Deathloop Standard und Deluxe Edition ab sofort vorbestellbar Jedenfalls können ab sofort die Deathloop Standard Edition für 69,99€* (59,99€* für PC) und die Deathloop Deluxe Edition für 89,99€* (79,99€* für PC) im PlayStation Store und für PC via Bethesda.net-Launcher (Steam-Vorbestellungen folgen in Kürze!) vorbestellt werden. Diese Versionen enthalten die folgenden Ingame-Boni: Vorbesteller-Boni Charakter-Skin: Sturmreiter Colt

Ein Siegel (ausrüstbarer Buff)

Eine einzigartige Waffe im Dishonored-Design: Machete des Kaiserlichen Schutzherrn (PS5-exklusiv) Inhalt der Deluxe Edition Alle oben aufgeführten Vorbesteller-Boni

Einzigartige Waffe: „Reiche Auslese“-Tribunal

Einzigartige Waffe: .44-Karat-Vierpfünder

Charakter-Skin: Party-Crasher Colt

Charakter-Skin: Scharfschützin Julianna

Original Game Soundtrack (Auswahl)

Zwei Siegel (ausrüstbare Buffs)

Eine einzigartige Waffe im Prey-Design: TranStar-Fräse (PS5-exklusiv) Beitrag teilen teilen