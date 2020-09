in News

Deathloop für das zweite Quartal 2021 angekündigt

Bethesda Softworks hat letzte Nacht auf dem Sony PlayStation 5 Showcase einen neuen Trailer zu Deathloop veröffentlicht: Und täglich grüßt das Murmeltier einmal ganz anders! Bei Deathloop handelt es sich um einen innovativen FPS vom preisgekrönten Studio Arkane Lyon, der im zweiten Quartal 2021 bei Launch konsolenexklusiv für die PlayStation 5 und für den PC erscheint. Im neuen Trailer zu Deathloop macht sich Protagonist Colt auf die Jagd nach zwei seiner acht Ziele, die er ausschalten muss, wenn er den Loop auf Blackreef brechen und von der Insel entkommen will. In bekannter Arkane-Manier kann der Spieler die Zielpersonen auf verschiedene Arten aus dem Verkehr ziehen. Das Finden von Hinweisen und Zusammensetzen der Puzzlestücke ist dabei das A und O, wenn Colt es schaffen will, alle Ziele zu erledigen, bevor um Mitternacht die Uhr wieder zurückgedreht wird.

