Details zu WoW: Shadowlands

Bilzzard hat auf der gamescom 2020 Details zur achten Erweiterung von World of WarCraft bekannt gegeben. In Shadowlands reisen Spieler durch die Weiten des Jenseits und können einem spielverändernden Pakt beitreten, die sich ständig wandelnden Prüfungen von Torghast, dem Turm der Verdammten meistern, um ihre eigene legendäre Ausrüstung herzustellen, und in der Welt zwischen den Welten ihr Schicksal in die Hand nehmen.

In Shadowlands erkunden Spieler eins der geheimnisvollsten und am wenigsten erforschten Gebiete des Warcraft-Universums“, so J. Allen Brack, President von Blizzard Entertainment. „Und die Auswahl des Pakts, dem sie sich anschließen, wird eine der schwierigsten Entscheidungen, die sie je im Spiel treffen mussten – denn sie wird sich auf beinahe jeden Aspekt ihres Spielerlebnisses mit dieser Erweiterung auswirken. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, welchen Weg die Spieler einschlagen, wenn Shadowlands diesen Oktober veröffentlicht wird.“

World of Warcraft: Shadowlands enthält jede Menge Inhalte und Features, die Spielern völlig neue Wege eröffnen, das Schicksal ihrer Charaktere zu ergründen und zu bestimmen:

Eine Reise in das Jenseits von Warcraft : Spieler können den Schleier zwischen den Welten passieren und ein Reich voller Wunder und Schrecken entdecken. Sie können über die glänzenden Felder der Bastion reiten, sich zwischen den gotischen Türmen von Revendreth verlieren, in der ewigen Stadt Oribos an den Scheideweg des Schicksals gelangen, und vieles mehr.

: Spieler können den Schleier zwischen den Welten passieren und ein Reich voller Wunder und Schrecken entdecken. Sie können über die glänzenden Felder der Bastion reiten, sich zwischen den gotischen Türmen von Revendreth verlieren, in der ewigen Stadt Oribos an den Scheideweg des Schicksals gelangen, und vieles mehr. Ein Pakt für die Ewigkeit : In den Schattenlanden können Spieler einem von vier Pakten die Treue schwören – jeder davon mit einer einzigartigen Kampagne, eigenen Gameplay-Features und Kräften, die sie denjenigen gewähren, die sich ihrer Sache anschließen. Spieler können zwischen den tapferen Kyrianern der Bastion oder den stolzen Venthyr von Revendreth wählen, für die mächtigen Nekrolords von Maldraxxus kämpfen oder mit den wilden Nachtfae des Ardenwalds nach Erneuerung streben.

: In den Schattenlanden können Spieler einem von vier Pakten die Treue schwören – jeder davon mit einer einzigartigen Kampagne, eigenen Gameplay-Features und Kräften, die sie denjenigen gewähren, die sich ihrer Sache anschließen. Spieler können zwischen den tapferen der Bastion oder den stolzen von Revendreth wählen, für die mächtigen von Maldraxxus kämpfen oder mit den wilden des Ardenwalds nach Erneuerung streben. Sturm auf den Turm der Verdammten : Die bösartigsten aller Seelen werden in Torghast gefangen gehalten, einem schrecklichen, außerweltlichen Gefängnis, das von einem furchteinflößenden Wesen beherrscht wird, das man den Kerkermeister nennt. Diese sich ständig wandelnde Roguelike-Herausforderung steht Einzelspielern sowie Gruppen von bis zu fünf Spielern offen. Diejenigen, die sich ihren Prüfungen stellen, erhalten Materialien für runenversehene, legendäre Ausrüstungsteile ihrer Wahl.

: Die bösartigsten aller Seelen werden in Torghast gefangen gehalten, einem schrecklichen, außerweltlichen Gefängnis, das von einem furchteinflößenden Wesen beherrscht wird, das man den Kerkermeister nennt. Diese steht Einzelspielern sowie Gruppen von bis zu fünf Spielern offen. Diejenigen, die sich ihren Prüfungen stellen, erhalten Materialien für runenversehene, legendäre Ausrüstungsteile ihrer Wahl. Aufstieg der Todesritter : Bolvar Fordragon, der ehemalige Paladin, der einst den Helm des Lichkönigs trug, um die Geißel in Schach zu halten, will die Reihen der Todesritter aufstocken – jetzt können sich alle verbündeten Völker sowie die Pandaren ihnen anschließen. (Im Vorverkauf enthalten.)

: Bolvar Fordragon, der ehemalige Paladin, der einst den Helm des Lichkönigs trug, um die Geißel in Schach zu halten, will die Reihen der Todesritter aufstocken – jetzt können sich alle verbündeten Völker sowie die Pandaren ihnen anschließen. (Im Vorverkauf enthalten.) Und vieles mehr … Außerdem können Spieler unter dem wachsamen Blick des Kerkermeisters den Schlund erforschen, wo die Herausforderung wächst, je länger sie verweilen. Sie können Seelenbande mit Schlüsselcharakteren ihres Pakts knüpfen, um von deren einzigartigen Fähigkeiten zu profitieren, und sich entscheiden, wie sie das Sanktum ihres Pakts in neuem Glanz erstrahlen lassen … Shadowlands ist anders als alles, was Spieler bisher in World of Warcraft erlebt haben.

Der Tod erhebt sich in Azeroth

Schon vor Veröffentlichung der Erweiterung wird Azeroth die Auswirkungen von Sylvanas‘ Taten im Zuge eines speziellen Ereignisses im Spiel zu spüren bekommen: „Die Flut des Todes“. Dieses zeitlich begrenzte Ereignis schickt Spieler in die frostige Einöde von Eiskrone, wo der Schleier zwischen den Welten zerrissen wurde – und wo das Wiedererwachen der untoten Geißel den Aufstieg noch finstererer Mächte ankündigt.

Das Ereignis „Die Flut des Todes“ ist Teil des großen Spielupdates zur Vorbereitung auf die Veröffentlichung von Shadowlands. Das Update enthält auch ein überarbeitetes Stufenaufstiegssystem, das Spieler auf Stufe 50, die neue Maximalstufe vor Shadowlands, bringt. Dazu kommen ein episches Einführungsabenteuer für neue Spieler auf der verfluchten Insel des Verbannten, jede Menge Updates für Klassen und Fähigkeiten zur Vorbereitung auf die Erweiterung und vieles mehr.

Der Weg die Schattenlande

Spieler, die sich schon heute auf ihre Reise in die Schattenlande vorbereiten möchten, können die Erweiterung jetzt auf www.worldofwarcraft.com/de-de im Vorverkauf erwerben. World of Warcraft: Schattenlande ist in einer Reihe verschiedener Editionen verfügbar – so ist für jeden Spieler die richtige Edition dabei:

Die Base Edition von Shadowlands (39,99 EUR, nur digital) enthält nur die Erweiterung selbst und bietet im Vergleich zu früheren Erweiterungen einen neuen, niedrigeren Einstiegspunkt.

(39,99 EUR, nur digital) enthält nur die Erweiterung selbst und bietet im Vergleich zu früheren Erweiterungen einen neuen, niedrigeren Einstiegspunkt. Die Heroic Edition von Shadowlands (54,99 EUR, nur digital) enthält die Erweiterung, eine Charakteraufwertung, die es Spielern ermöglicht, die Schattenlande am Tag der Veröffentlichung zu betreten, und das Reittier Verzauberter Ewigwyrm, das außerdem Zugang zu einer Questreihe gewährt, über die Spieler das Transmogrifikationsset Gewänder des ewigen Reisenden erhalten können.

(54,99 EUR, nur digital) enthält die Erweiterung, eine Charakteraufwertung, die es Spielern ermöglicht, die Schattenlande am Tag der Veröffentlichung zu betreten, und das Reittier Verzauberter Ewigwyrm, das außerdem Zugang zu einer Questreihe gewährt, über die Spieler das Transmogrifikationsset Gewänder des ewigen Reisenden erhalten können. Die Epic Edition von Shadowlands (74,99 EUR, nur digital) enthält zusätzlich zu allen Inhalten der Heroic Edition das Haustier Animawyrmling, den kosmetischen Waffeneffekt Geisterfrost, den Ruhestein des Ewigen Reisenden mit einem einzigartigen visuellen Effekt und 30 Tage Spielzeit.

(74,99 EUR, nur digital) enthält zusätzlich zu allen Inhalten der Heroic Edition das Haustier Animawyrmling, den kosmetischen Waffeneffekt Geisterfrost, den Ruhestein des Ewigen Reisenden mit einem einzigartigen visuellen Effekt und 30 Tage Spielzeit. Die Collector’s Edition von Shadowlands (119,99 EUR UVP, nur im Einzelhandel), ein limitiertes Komplettset, enthält neben den Inhalten der Epic Edition auch einige physische Sammlerstücke, darunter 4 Pins mit den Siegeln der Pakte, ein Mauspad, das den zerrissenen Himmel über Eiskrone zeigt, das gebundene Buch Die Kunst der Schattenlande sowie einen Download-Key für den Shadowlands-Soundtrack. Der Versand der Collector’s Edition aus dem Einzelhandel beginnt am 13. Oktober 2020. Fragen Sie Ihren Einzelhändler vor Ort nach Verfügbarkeit im Vorverkauf und Versandbedingungen. Spieler, die im Vorverkauf eine digitale Version von Shadowlands erworben haben und ihre Version auf die Collector’s Edition aufwerten, erhalten automatisch Blizzard-Guthaben†† entsprechend ihres ursprünglichen Kaufs (einige Einschränkungen gelten; weitere Details finden Sie in Blizzards Artikel zur Collector’s Edition).

Alle Boni der Heroic und Epic Edition werden sofort nach dem Kauf freigeschaltet. Beim Erwerb einer Edition von World of Warcraft: Shadowlands im Vorverkauf können Spieler außerdem Todesritter der verbündeten Völker und Pandaren erschaffen.

World of Warcraft: Shadowlands erscheint weltweit am 27. Oktober 2020 um 0:01 Uhr MESZ, weitere Informationen zu World of Warcraft: Shadowlands findet ihr hier: www.worldofwarcraft.com/de-de.