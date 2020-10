in News

by

Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies – Addon angekündigt

Es ist wieder soweit: eine neue Die Sims 4 Erweiterung kommt demnächst – im wahrsten Sinne – hereingeschneit! Denn diesmal geht es erstmals so richtig raus ins Wintervergnügen. Dabei reisen unsere Sims nicht in ein x-beliebiges Skigebiet ums Eck, sondern erkunden ihre japanischen Wurzeln und Vorlieben. Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies bietet damit zahlreiche, traditionell japanische Elemente, kombiniert mit kaltem Skivergüngen. Nach dem letzten, sehr kritisch behafteten Release von Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu fieberten die Fans seit Tag 1 einer neuen Die Sims 4 Erweiterung entgegen. Doch entgegen der meisten Gerüchte geht es nicht an einen friedlichen Bauernhof voller Pferde, sondern passend zur Jahreszeit rein ins winterliche Skivergnügen! Denn unsere Sims können eine neue Reise antreten. Es verschlägt sie in das japanische Schneeparadies Mount Komorebi. Dort wartet nicht nur eine ganz neue, japanische Kultur auf uns, sondern auch harte Pisten, und heiße Entspannungsquellen. Somit bringt das Erweiterungspaket nicht nur die Fähigkeit, mit Skiern, Snowboards oder einem Schlitten die Pisten runter zu fegen, sondern auch zahlreiche andere Aspekte einer winterlichen Umgebung. Die Gebirge wollen auch in meditativen Spaziergängen erkundet werden, und versprechen dabei im Trailer malerische Ausblicke. Passend zur japanischen Kultur werden auch neue Traditionen – wie die Verbeugung zur Begrüßung – oder auch die japanische Küche erlernt. So kann das eigene, japanische Sanktum gemäß alter Tradition erschaffen werden, und ein ganz neuer Lebensstil erreicht werden. Denn apropros Lebensstil: diese beschreiben ein allgemeines, neues Feature welches das Erweiterungspaket mit sich bringt. Insgesamt 16 Lebensstile halten mit Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies Einzug in das Spiel. Diese beeinflussen ab nun das Verhalten unserer Sims stärker, als es beispielsweise die ihnen zugeordneten Merkmale tun. Gleichzeitig sollen unsere Sims ab nun auch noch intensivere Gefühle zeigen, welche sich stärker und vor allem langfristig auf das Spielerlebnis auswirken. Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies ist das insgesamt zehnte Erweiterungspack für Die Sims 4 und erscheint bereits am 13. November für PC, PS4 und Xbox One. Beitrag teilen teilen