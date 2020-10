DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part One Launch-Trailer

DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part One, die erste Kampagnenerweiterung des zweiten Teils der Neuauflage von DOOM aus dem Jahr 2016, DOOM Eternal, ist ab sofort auf Xbox One, PlayStation 4, PC und Stadia erhältlich. Anlässlich des Release der ersten Teils der Kampagnenerweiterung zu DOOM Eternal, Nachfolger des 2016 erschienen Serien-Relaunches DOOM, gibt es einen neuen Trailer, zu dem David Levy und Andrew Hulshult die Musik beigesteuert haben. Auf ins Reich der Maykr Die Khan Maykr und das wiedergeborene Icon of Sin wurden vielleicht besiegt, aber der Kampf hat gerade erst begonnen. Auf dem Weg ins Reich der Maykr steht dem Doom Guy seine größte Prüfung noch bevor: Bekämpft zusammen mit dem namenlosen Marine eine mächtige neue Bedrohung, stellt das Gleichgewicht der himmlischen Mächte wieder her und bringt die Verderbtheit ans Licht, die das Universum ins Chaos gestürzt hat. Drei neue Kampagnen-Karten Neben der Maykr-Slayer-Master-Collection,

exklusiven Deluxe-Slayer-Skins in jedem Leven,

neuen Unterstützungsrunen (Verzweiflungsschlag, Zweite Chance, Brecher) sowie

einem Bündeln neuer Meilenstein-Herausforderungen wartet der erste Teil der Kampagnenerweiterung vor allem mit drei neuen Kampagnen-Karten auf, die es zu erkunden gilt: UAC Atlantica

Blutsümpfe

Der Hain The Ancient Gods – Part One ist für Besitzer der Deluxe Edition oder des Year-One-Pass von DOOM Eternal kostenlos. Die Kampagnenerweiterung kann aber auch als eigenständiges Spiel – Zugang zum BATTLE-MODUS inbegriffen – separat erworben werden. Das Hauptspiel DOOM Eternal ist nicht erforderlich, um die Erweiterung kaufen oder spielen zu können. Der Year-One-Pass kann für 29,99 EUR erworben werden und gewährt neben Part One auch Zugang zu Part Two von The Ancient Gods.