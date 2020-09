Erste Episode von Life is Strange 2 nun kostenlos erhältlich!

Wer schon immer einmal bei Life is Strange 2 vorbeischauen, sich bis jetzt aber wenig dazu aufraffen konnte, bekommt nun eine neue Chance: die erste Episode ist ab heute – dem 18. September 2020 – für XBOX One, PS4 und PC/Steam kostenlos erhältlich! Zeit, sich ins Leben von Sean und Daniel Diaz zu stürzen, und sie auf einer spannenden Reise zu begleiten. Mit Life is Strange gelang Dontnod Entertainment im Jahre 2015 ein unglaublich großer Erfolg. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis anschließend im Jahr 2018 der „geistige“ Nachfolger Life is Strange 2 erschien. Ein komplett neues Setting, und der Verlust altbekannter und geliebter Charaktere ließ jedoch viele Fans daran zweifeln, ob sie dem zweiten Teil eine wirkliche Chance geben wollen. Dafür bietet sich nun eine gute Gelegenheit! Denn ab heute, dem 18. September 2020, steht die erste Episode zum kostenlosen Download für XBOX One, PS4 und PC/Steam zur Verfügung! In Life is Strange 2 begleiten wir die Brüder Sean und Daniel Diaz auf einer Reise der ganz besonderen Art. Ein traumatisches Ereignis zwingt die beiden Brüder zur Flucht – weg von ihrer Heimat. Aus Angst vor der Polizei beschließen sie, zu ihrer ursprünglichen Familie nach Mexiko zu fliehen. Auf dem Weg dorthin müssen sie lernen, mit Daniels neu entdeckter Kraft der Telekinese umzugehen. Life is Strange 2 ist dabei vor allem eine Geschichte der geschwisterlichen Beziehung von Sean und Daniel. Können wir als Sean für Daniel ein moralischer Kompass sein? Schafft er es, mit selbst nur knapp 16 Jahren für seinen kleinen Bruder zu sorgen? Oder droht unsere Bruderschaft an den Herausforderungen der Reise zu zerbrechen? Der Weg von Washington über Oregon und Kalifornien bis hin nach Mexiko ist weit und voller Gefahren. Es ist ein Weg, der die Beziehung der Brüder für immer prägen wird. Die erste Episode von Life is Strange 2 bietet einen rund dreistündigen Einstieg in die abenteuerliche Reise. Wir haben Life is Strange 2 bereits vollständig gespielt, und euch natürlich auch unsere Eindrücke festgehalten – inklusive einem exklusiven Interview mit den Schöpfern! Beitrag teilen teilen

