F1 2020 Demo für Konsolen ab sofort verfügbar

Ab sofort haben Besitzer von Xbox One und PlayStation 4 die Möglichkeit, eine kostenlose Demo-Version von F1 2020, dem offiziellen Videospiel der 2020 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, herunterzuladen.

Die F1 2020 Demo bietet zahlreiche Einstellungen für den individuellen Bedarf, dazu den beliebten „Mein Team“-Modus und die Rückkehr des Split-Screen-Modus für spannende Couch-Action.

„Mein-Tam“-Modus

Im „Mein-Team“-Modus der Demo-Version beginnen die Spieler mit der Teamaufstellung, in dem sie sich gemeinsam mit ihrem Formula 2-Teamkollegen ins Rennen stürzen auf und das erste Rennwochenende in Australien absolvieren. Der Red-Bull-Ring in Österreich im Split-Screen-Modus sowie alle gängigen Handling-Modi sind ebenfalls verfügbar. Sollten sich Spieler der Demo-Version dazu entschließen, die Demo-Version zum vollwertigen Spiel aufzuwerten, wird der Spielfortschritt übernommen und das Spiel um weitere Funktionen wie Karriere, Zeitrennen, wöchentliche Events, classic Car-Herausforderungen und Online-Multiplayer ergänzt.

F1 2020 enthält alle zehn Teams, 20 Fahrer und Autos aus der Saison 2020. Die F1 2020-Demo-Version steht in den digitalen Shops auf Xbox One und PlayStation 4 als kostenloser Download zur Verfügung. F1 2020, das offizielle Videospiel zur 2020 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, ist für die PlayStation 4, die Xbox One Produktfamilie inklusive Xbox One X, Windows PC (DVD und über Steam) und Google Stadia erhältlich.

Zukünftige News und Details zu allen neuen Features sind auf der Formel 1 Spiele-Website und auf Social Media via Instagram, Twitter, YouTube und Facebook zu finden.